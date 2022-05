Podjela o tome tko je bio Franjo Tuđman ima i danas. Njegovi najbliži suradnici upoznali su ga iza kulise najvažnijih zbivanja moderne hrvatske povijesti. Reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk razgovarala je s nekima o tome kakav je šef i čovjek bio Franjo Tuđman.

14. svibnja 1922. na naslovnicama novina i tada je bila - Rusija i pregovori sa zapadnim silama.

Hrvatsku su više mučili štrajkovi radnika u Slavoniji, a došlo je i do nekih novih pojava na koje se upozoravalo - džepari u tramvajima.

Tako je izgledao svijet prije točno 100 godina kad se rodio Franjo Tuđman u Velikom Trgovišću. Upravo je Zagorje bila poveznica s Ivićem Pašalićem, koji je živio u Ivancu.

Nije uvijek prihvaćao savjete

"Bio je suprotnost od prevladavajuće slike nekog namrgođenog strogog lika, iza svjetla pozornice to je bio sasvim drugačiji čovjek. U određene dane znao je s jednim krugom prijatelja igrati tenis i preferans, ja bih povremeno navratio, ali to su bili njegovi slobodni dani", prisjeća se Ivić Pašalić, bivši savjetnik Franje Tuđmana.

Slobodnih dana je bilo malo. Pašalić kaže, s Tuđmanom se moglo o svemu, ali nije uvijek prihvaćao savjete.

"Ja sam uvijek forsirao mlade ljude, mlađe po mojem kriteriju, antikomuniste koji nemaju neku komunističku prošlost. Onda je on to peglao i govorio 'Iviću, znaš, za voditi državu treba imat sede lasi'", dodaje.

Njegovo iskustvo, kažu najbliži suradnici, poslije je bilo ključno. Kada su raketirani Banski dvori, baš je taj dan promijenio rutinu.

"Ne znam što je to bilo da se on neplanirano digao i rekao 'idemo popiti kavu kod mene u kabinet'. Kako se on digao, mi smo otišli u svoje sobe, kad je pala raketa, uništila je tu sobu gdje smo sjedili i ručali, dakle svi bismo poginuli", rekla je Vesna Škare Ožbolt, bivša savjetnica Franje Tuđmana.

"Kad je cijela riva vikala 'što da vam obećam', oni su vikali 'Vukovar', ja sam morala ići na pregovore i kad nitko nije vjerovao da se to može riješiti mirnim putem, on je tvrdio da može", dodala je.

Šef osiguranja upoznao Tuđmanovu drugu stranu

U takvim vremenima, radilo se cijelo vrijeme pa je i šef osiguranja upoznao njegovu drugu stranu.

"Bio je sklon šalama, volio slušati viceve, ali ih nije znao pričati. Sav bi se zbunio i zacrvenio", navodi prvi šef osiguranja Franje Tuđmana Mate Laušić.

A nije volio voziti se u dugim kolonama, rotirke, sirene i kada se zbog njega zaustavljao promet.

"Vraćamo se mi iz zračne luke, prema Banskim dvorima i sad zaustavljena su tri tramvajska traka. On odozada, ja čekam samo da me lupi po glavi, što je ovo zašto ovo stoji?!", prisjetio se.

U SAD-u dijagnosticiran karcinom

1995. u SAD-u mu je dijagnosticiran karcinom. Dok je bio u Americi, održani su prosvjedi za "Stojedinicu". Pri povratku u zračnoj luci održao je jedan od kritiziranijih govora.

"Onima koji se vežu i s crnim vragom protiv hrvatske nezavisnosti. Ne samo crnima nego i žutima i zelenima", čulo se tada.

Iza scene, rečeno mu je da ima šest mjeseci života.

"Povezali su ga s doktorom koji je najdalje otišao u liječenju neoperabilnog karcinoma. Onda je taj dolazio i nitko nije znao da ga liječi, liječio ga je u uredu", rekla je Škare Ožbolt.

Bolest se skrivala dok je trajala reintegracija. Tri godine nakon dijagnoze je preminuo. Na sporovod su stigle tisuće ljudi.

