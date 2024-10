Rastu plaća u gradskim upravama: Pogledajte tko će koliko dobiti, a koga će povećanje - zaobići

Martina 16 godina radi u zagrebačkoj gradskoj upravi s najpotrebitijima. U studenom će dobiti povišicu od 40-tak eura.



"Nešto što je nekada bilo 50 kuna sada je minimalno 10 eura tako da svaki euro čovjeku znači. Hoću li s tim platiti plin jedan mjesec ili u jednoj godini otići na more, što god raste to nam je bitno", rekla je Martina Gusić, djelatnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

"U kunama je to bilo drugačije. Sad ovo u eurima sve nam se čini malo, a kad prečunate u kune čujete ono 50 kuna, a malo ti je to eura", dodala je.

Tomašević diže plaće za gotovo tri tisuće zaposlenika gradske uprave.

One s najmanjim koefcijentom očekuju najveće povišice, što znači da će spremačicama, domarima, portirima plaća rasti 56 eura.



"Pročelnike će ovo povećanje zaobići", rekla je čistačica.



"Odlučili smo se da to ne bude za rukovodeći kadar nego za prosječne i najniže plaće tako da ukupan efekt na proračun grada Zagreba je zanemariv, nekih 2 milijuna eura. Imali smo pregovore sa sindikatima oko kolektivnog ugovora i to je bio rezultat budući da su se u državi znatno digle plaće službenika, onda grad to mora pratiti", rekao je gradonačelnik Tomašević.



I uvjerava da nadolazeći izbori nisu razlog povećanja plaća.



Riječki gradonačelnik, koji je plaću povećao sebi i svojim zamjenicima, najavljuje povišice i za ostale u gradu.



"Zasigurno ćemo se truditi da one plaće koje su najniže porstau najviše Ljudi se suočavaju s inflatornim udarima, poskupljenjima struje i plina i naravno da to nije jednostavno preživjeti s prihodima koji su takvi kakvi jesu", kaže Marko Filipović, gradonačelnik Rijeke



Riječkim gradskim zaposlenicima plaće su rasle u prosjeku za 20%, isto toliko i u splitskoj gradskoj upravi, onima s deficitarnim zanimanjima i do 30 posto.

A više od 30 posto zaposlenicima osječke gradske uprave.

"Plaće u gradskoj upravi su u prosjeku veće nego prosječne plaće u Hrvatskoj. Ukoliko bude mogućnosti mi ćemo dizati i nakon nove godine još neka nematerijalna prava", najavio je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.

Pita li se građane, motiv je jasan.



"A izbori su blizu, jel' tako?", kaže Neno iz Splita i dodaje da bi sebi povisio mirovinu.



"Predizborni, to je taj motiv", smatra Marin.



"Moraju oni da dignu plaće, a penzionerima ništa", dodao je Milo.

Koji god razlog bio, s obzirom na visoke cijene, i gradskim zaposelncima svaki cent dobro će doć,i posebno onima s najmizernijim plaćama.

