Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić izjavila je u četvrtak u povodu najavljene rekonstrukcije Vlade kako je premijer taj koji sastavlja svoj tim pa ne vidi problem u tome da bilo koji ministar bude zamijenjen.

"Spremna sam na sve, odluka je na premijeru. Pitali ste me toliko puta o rekonstrukciji, mojoj smjeni, odlascima. Imam uvijek imam isti odgovor - premijer sastavlja svoj tim i ne vidim nikakav problem u tome da bilo koji ministar bude zamijenjen drugim i kvalitetnijim", rekla je Murganić novinarima uoči Vladine sjednice.

Kad je u pitanju njezina ostavka, s obzirom na stanje u sustavu socijalne skrbi, kazala je kako je stanje u resoru zaista teško, ali ne ovisi o jednim čovjeku.

Šef kabineta hrvatskog premijera Zvonimir Frka-Petešić, koji se u medijima spominje kao kandidat za budućeg ministra vanjskih poslova, rekao je u četvrtak da vjeruje da će ostati na sadašnjoj dužnosti.

Imam jako važnu odgovornost kao šef kabineta premijera i mislim da je to sasvim dovoljno. Vjerujem da ću to i ostati", rekao je Frka-Petešić novinarima koji su ga ispred Banskih dvora ispitivali o tome hoće li biti novi hrvatski šef diplomacije.

Kazao je da s premijerom nije niti razgovarao o mogućnosti da postane ministar.

Nije niti želio odgovoriti na "hipotetsko" pitanje što ako mu premijer ponudi resor vanjskih poslova. "To jednostavno nije tema", kazao je.

Boji li se rekonstrukcije Vlade novinari su jutros ispred Vlade pitali i ministra Olega Butkovića.

"Ne bojim se ja nikoga. Ni sudbine ni Vlade", odgovorio je ministar prometa, a na pitanje je li razgovarao s premijerom Plenkovićem o svom mogućem odlasku iz Vlade, kratko je rekao samo da će premijer odlučiti.

Ministricu Divjak pitali su koliko široka treba biti rekonstrukcija.

"Moramo biti svjesni toga da građani očekuju da se promjene dogode i kako žele da promjene budu vidljive i brze. Za to je Vlada odgovorna, a prvi odgovorni je premijer. Na njemu je da to odluči", rekla je Divjak.



"Naravno da svatko od nas mora imati svoj osobni integritet i tu se očekuje i odgovornost prema javnosti bez obzira na to jesu li neka pitanja teška. Gleda se i uspjeh u resoru. Koliko od onoga što se na početku mandata obećalo zaista radi", rekla je Divjak o kriterijima za smjenu ministra.

(Hina)