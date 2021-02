Emisija Provjereno raspolaže novim informacijama i svjedočanstvima insajdera iz grada i gradske tvrtke koji potvrđuju kako se poslovi u Petrinji namještaju gradonačelnikovu sinu.

Prošlog tjedna načeta je priča o gradonačelniku Petrinje i o načinu na koji funkcionira njegov obiteljski biznis i kako tvrtka sina i snahe zarađuje na poslovima s gradom. Dumbović kaže kako nije u sukobu interesa jer nije on direktor, ali - direktora postavlja gradonačelnik. I onda on bira tvrtku sina i snahe. Zvuči dobar posao? Da, za Povjerenstvo, za institucije.

Kako su to oni zamislili, najbolje se vidi na primjeru kapitalnog projekta u Petrinji.

Takozvani projekt aglomeracije, vrijedan više od 400 milijuna kuna, trebao je poboljšati vodno-komunalnu infrastrukturu Petrinje. Na natječaju su izabrani Slovenci, a projekt je odrađen katastrofalno traljavo. Šahtovi strše iz ceste, uništavaju Petrinjcima automobile. Svako malo dolazi do puknuća i uništenja cijevi, zbog čega onda građani nemaju vode... E tada postaje biznis plan još bolji. Gradske tvrtke primorane su onda zvati upomoć. Pogodite koga! Tvrtku gradonačelnikova sina i snahe.

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović kaže kako nije u sukobu interesa. I Miodrag Čavić, direktor Privrede Petrinja tvrdi da nije u sukobu interesa.

Tajna poslovanja u Petrinji

Insajderi iz grada i gradske tvrtke otkrili su tajnu poslovanja u Petrinji.

"Ovo je sad dno dna. Ovo je moćnik Petrinje", posvjedočio je insajder iz tvrtke Privreda. "Gdje god je moguće ugurati Titan Commerce kao podizvođača, on ga je ugurao. Ucjenama, reketarenjem, ne znam kako bi to čovjek nazvao. Jednostavno, ako ćete raditi nešto u Petrinji, onda ćete slušati gradonačelnika, a ako nećete slušati gradonačelnika, nećete ni raditi", kazao je insajder iz Grada Petrinje.

To je biznis model obitelji Dumbović - pojašnjava čovjek iz gradske uprave. Zbog straha ne želi da ga se snimi, ali želi da javnost zna kako se sklapa dobar posao u Petrinji. Objasnio je to na primjeru kapitalnog gradskog projekta, onom koji je trebao poboljšati vodno komunalnu infrastrukturu Petrinje, vrijedan 400 milijuna kuna, financiran uglavnom EU sredstvima. Projekt aglomeracije. Posao je to koji je dobila slovenska tvrtka Kolektor Koling, međutim, probijeni su rokovi, a posao odrađen katastrofalno.

Damir Vadlja, vlasnik soba i apartmana u Petrinji kaže: "Pogledajte na koji način su završene šahte na slivu. Preko svega toga, preko jarka treba ići cesta, treba ići most, mi ćemo se preko ovoga voziti svaki dan", kaže. Oni koji su se vozili ovom cestom već su imali problema.

Damir je ogorčen zbog rupa na cesti. "Mi ne znamo zašto je to tu. Tu je pretpostavljamo nekakav ventil, dolje ispod razine zemlje za novu vodovodnu mrežu. Međutim, ostavljena je cijev iznad zemlje koja niti je obilježena, niti na bilo koji način ljudi za nju mogu znati. To je potencijalna opasnost za svakog od nas i za djecu i za odrasle", napominje.

Podizvođač - gradonačelnikov sin

Iako je posao izvodila slovenska firma Kolektor Koling, lajtmotiv koji se i u njemu pojavljuje je firma gradonačelnikova sina. Iako Titan commerce, nije na papiru bio podizvođač, svjedoci govore kako su itekako radili.

"Kad su oni krenuli u posao, trebala je nekakva logistika, trebala je nekakva pomoć, morali su znati gdje će deponirati zemlju i trebala im je pomoć grada. Koga ćete pitati nego gradonačelnika. E vi ćete raditi tu, ali ćete morati zauzvrat imati kod mog sina skladište materijala i plaćati mu najam", rekao je insajder o tome kako se radilo.

Podizvođače koji nisu registrirani, a viđeno je da radove izvode, prijavljivao je građevinskoj inspekciji HDZ koji je u gradu Petrinji oporba. "Radi se o Titan Commercu, Skeli Banovini i nekim drugim tvrtkama koje su bliske gradonačelniku. Vidi se da ti kamioni rade, da ti ljudi rade, da su te tvrtke angažirane na terenu, a znamo da nigdje nisu ugovoreni kao izvođači", rekao je Mihael Jurić iz HDZ-a.

I građevinska inspekcija je to ustanovila. "Na prostoru gradilišta su se pojavili nepoznati izvoditelji. Isti svojim djelovanjem ugrožavaju izvedenu infrastrukturu, pa dolazi do lomova, uništenja i puknuća", stoji u dokumentima građevinske inspekcije.

"Sad se postavlja pitanje što rade tvrtke koje nisu registrirane kao izvođači radova, koji nisu ovlašteni za te stvari, a izvode radove na vodoopskrbi i odvodnji. I zbog toga je taj naš projekt koji košta 425 milijuna kuna doveden u slijepu ulicu", tvrdi Jurić.

Tvrtka koja ima operativu i strojeve

Tada priča postaje još bolja, odnosno unosnija. Naime, kada dođe do lomova, uništenja i puknuća - onda gradska tvrtka Privreda mora popravljati štetu. A za to unajmi strojeve od gradonačelnikova sina.

Zanimalo nas je zašto Petrinjci stalno nemaju vode, jer pucaju cijevi. "Izvođač kod izvođenja radova, a radi cjevovod vrlo blizu staroga, jednostavno kod takvih radova zakači nama cijev koja je nama ionako derutna i polomi je. Dio grada odmah nema vode, mi moramo reagirati odmah", pojasnio je direktor Privrede Petrinja Miodrag Čavić. Odnosno, odmah treba upomoć zvati - gradonačelnikova sina.

Miodrag Čavić kaže da se za tvakve stvari zove tvrtka gradonačelnikova sina jer je to tvrtka koja ima operativu i strojeve. "Zašto ne? Zašto ne od bilo koga ako je nama ta usluga kvalitetna i dovoljno dobra", napominje.

Puknuća je bilo stotine. Riječ je o stotinama tisuća kuna. Trebale biti, kako kaže, naplaćene od izvođača. Ali ne. Popravljale su gradske firme sa strojevima gradonačelnikova sina.

"Kad su znali potrgati cijev, mi smo morali taj kvar otklonit. Znači, postojeće cijev koja je bila u funkciji. To smo mi morali otkloniti da građani imaju vodu. S time da su nam...mi njima pošaljemo račun, oni su vraćali račune nazad i nisu nam to plaćali. Niti materijal niti sat stroja ni sat majstora ni pomoćnog radnika nit ništa", rekao je insajder iz Privrede.

Radi kako ti gradonačelnik kaže

Gradonačelnik je na početku cijele priče tvrdio kako nije u sukobu interesa, jer sina angažiraju gradske firme, a ne on. Primjer bivšeg direktora Privrede - pokazuje upravo suprotno. Naime, on je bivši, jer nije htio raditi kako mu je gradonačelnik diktirao.

"Bio je jedan detalj koji mi je prevršio mjeru. On je Hannesa Schweitzera, ovog što je Uskok podigao protiv njega tužbu, želio postaviti meni za glavnog inženjera. Rekao je da će on biti, a da ću ja to odobrit", ispričao je Zlatko Medved, bivši direktor Privrede.

Nije odobrio, sve je vezano uz projekt završilo na policiji i vrlo brzo je razriješen s direktorske pozicije, jer, zna se kako se radi, potvrđuje nam čovjek iz grada.

"Direktori su dobili nalog da moraju kupovati opremu od Titan Commercea. I to se vjerojatno i dan danas zadržalo u njihovom poslovanju. Onda su nakon toga krenuli u građevinske radove i nabavu strojeva. Čak su 2020. putem EU fondova kupili neku opremu. Tko je naredio direktorima da mora ići Titan Commerce? Skupština društva, a skupština društva je gradonačelnik. On postavlja direktore. A oni rade posao onako kako im skupština nalaže. On se može uvijek izvlačiti da on nije izdao narudžbenicu nijednu. Ali to je farsa. Skupština postavlja i skida direktora. I naravno da direktor radi onako kako traži skupština. Vrlo je jasno", rekao je insajder iz grada.

Sukob interesa?

Otišli smo do druge gradske firme, provjeriti radi li se i u Komunalcu tako. Zatekao nas je iskren odgovor. "Ja sam to uglavnom dogovarao sa sinom i sa snahom. Ja ne znam. To treba netko drugi reći je li to sukob interesa", rekao je Vlado Lovreković, direktor Komunalca.

Oni samo rade što im se kaže. Jednostavno je - šutiš i radiš. Jer, ako se suprostavljaš ili previše pitaš - ne završiš dobro. Zna to gradska vijećnica HDZ-a Magdalena Komes, koja je zbog postavljanja pitanja gradonačelniku o sukobu interesa dobila ovo:

... "Moja djeca, ja ne znam kako će se oni s vama obračunati, nastojat ću da to bude demokratski. Ali mi djecu ostavite na miru..."

Podnijela je kaznenu prijavu zbog prijetnje. I dok Povjerenstvo u slučaju gradonačelnika Petrinje odlučuje, a policija istražuje projekte u gradu, dotle građani čekaju dan kada neće strepiti hoće li im nestati voda ili im se automobil oštetiti na putu do kuće.

"Po mjesec i pol dana ljudi kopaju na jedno te istim mjestima, jedno te iste spojeve krpaju. Dođe vatrogasna postrojba, natlači sistem koji ne može proći, znači ne može dobit zeleno svjetlo, ne mogu završit sa zatrpavanjem. Krivimo struku, krivimo gradonačelnika i krivimo gradsku upravu koja je donijela očito loš ugovor. Ne znamo kada će profunkcionirati kanalizacijski sistem, kada će biti u stanju nova vodovodna mreža, ne znamo kada će nam biti ceste pokrpane. Ništa ne znamo. Mi živimo ovdje od danas do sutra", napominje Damir Vadlja.

Kaznene prijave

Bilo je pogrešaka u izvođenju radova, preplaćenih radova, skrivenih podizvođača...Iz oporbe su pljuštale kaznene prijave. Čak je i lokalni HDZ prijavljivao sukob interesa, prijetnje i nepravilnosti u građevinskim radovima dok je Darinko Dumbović bio bitan tom istom HDZ-u na nacionalnoj razini. Apsurdno, zar ne?

Dobro upućeni Petrinjci nam kažu da je ovo što sada istražujemo nešto što i ptice na grani znaju u njihovome gradu. Zašto se onda dosad ništa nije poduzelo?

Odgovor gradonačelnika Dumbovića

Pitali smo to i policiju i ostale nadležne institucije. Iz Općinskog državnog odvjetništva u Sisku nam je odgovoreno da se provode izvidi vezano uz prijetnje vijećnici. Šutnja i iz Titan Commercea. Upit smo poslali i izvođaču radova. Do emitiranja ove emisije - odgovor nismo dobili, ali stigao je odgovor gradonačelnika Dumbovića. Navodi kako nije gurao Titan Commerce kao podizvođača.

Odgovor gradonačelnika prenosimo u cijelosti:

"Na Vaše pitanje da li sam kao gradonačelnik Grada Petrinje gurao Titan Commerce kao podizvođača na raznim gradskim projektima, odgovorno tvrdim da nisam i da to nije istina.

Ono što Vam mogu reći je da je Petrinja prije potresa bila jedno veliko gradilište sa stotinama milijuna kuna vrijednim poslovima gdje su radili na desetke građevinskih tvrtki sa područja grada, županije i cijele Hrvatske.

Doista mi nije poznato na kojim je sve poslovima radila tvrtka Titan Commerce, ali mi je poznato, jer mi je moj sin to rekao da je nakon potresa njegova tvrtka radila svaki dan na raščišćavanju ruševina i to bez bilo kakve naknade kao i sve ostale tvrtke koje su došle pomoći tih kritičnih dana.

U odnosu na pitanje o tome da li sam ja prijetio gradskoj vijećnici Magdaleni Komes navodim da istoj nikada nisam prijetio, nije mi jasno od kuda uopće takvo pitanje, a mogu reći da upravo suprotno tome, istoj sam ponudio da ću kleknuti pred njezin prag i zamoliti da ona i njezin brat prestanu pratiti moju obitelj jer je brat gradske vijećnice neovlašteno slikao moje dvorište i ljude koji su se u dvorištu nalazili, te tu fotografiju objavio na svom Facebook profilu, a i inače često komentira na uvredljiv način mene i moju obitelj na društvenim mrežama, a dojma sam i da gradska vijećnica ima fiksaciju na mene kao gradonačelnika jer ista ima stalnu potrebu komentirati svaki moj postupak, a na gradskim vijećima uvijek ima potrebu postaviti mi pitanje osobne prirode i istaći kako nije zadovoljna mojim odgovorom", navodi se u odgovoru gradonačelnika Petrinje.



