Načelnik o spomeniku na ćirilici: "Taj smo potez protumačili kao čistu provokaciju"; Oglasio se i SPC: "Zašto vam smetaju mrtvi Srbi? Ili vam smetaju živi?"

U mjestu Poljica u općini Vrsi obitelj je na nadgrobni spomenik stavila natpis na ćirilici, a nakon toga je općinsko komunalno poduzeće naredilo da se natpis ukloni.

Iz SDSS-a su istaknuli kako je to jedinstveni slučaj jer dosad nitko službeno nije osporavao ćirilicu na nadgrobnim spomenicima. Načelnik općine Vrsi Luka Perinić za Dnevnik Nove TV poručio je u četvrtak kako su taj potez obitelji pokojnika doživjeli kao - čistu provokaciju.

"Već stoljećima srpska nacionalna manjina u Poljicima živi u potpunom suživotu s Hrvatima, a to se održalo i za vrijeme te po završetku Domovinskog rata. Na starom groblju, a ni na novom, do ovog slučaja nije zabilježeno nijedno drugo pismo osim latinice. Zato smo ovaj potez, u zajedništvu s mještanima protumačili kao čistu provokaciju, a tim više što obitelj pokojnika, ali i on sam, nikad nisu živjeli na području općine Vrsi, odnosno mjesta Poljica, već pripadaju susjednoj jedinici lokalne samouprave.

Smatram kako je potpuno nepotrebno i krajnje besramno raditi podjele gdje ih nema i govoriti o netrpeljivosti, jer sviđalo se to nekom ili ne – stanovništvo Poljica oduvijek je jedno i nikakva ploča to zajedništvo neće prekinuti", poručio je Perinić.

Napomenuo je kako je Općina Vrsi u više navrata financijski podržavala obnovu srpske pravoslavne crkve Male Gospojine, a isto će, kaže, činiti i u budućnosti, za sve stanovnike, neovisno o njihovoj nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti.

O tom se slučaju oglasio i episkop Pravoslavne Eparhije dalmatinske Srpske pravoslavne Crkve (SPC) Nikodim Kosović, koji je osudio, kako ih je nazvao, bizarne događaje u općini Vrsi i zahtjev direktora lokalnog komunalnog poduzeća da se u roku od 15 dana ukloni ćirilični natpis s nadgrobnoga spomenika srpske obitelji na groblju u Poljicima.

"Iz kojeg razloga poštovanom direktoru smetaju mrtvi Srbi?"

"Prema njegovom tumačenju, u toj općini nema više od trećine stanovnika srpske nacionalnosti, što je preduvjet da bi se zakonski ostvarilo njihovo pravo na upotrebu ćirilice u ovom slučaju. Da budem iskren, nisam shvatio, s obzirom da je riječ o groblju, misli li na žive ili na mrtve, jer u slučaju onih koji leže na tom groblju čekajući uskrsnuće i život vječni, je sigurno više od trećine Srba.

Nema smisla dokazivati netočnost direktorove tvrdnje, budući da se spomenuta zakonska odredba odnosi isključivo na službenu upotrebu ćirilice ili nekog drugog pisma u Republici Hrvatskoj, što i sam direktor jasno navodi u svom dopisu, citirajući član 12. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji glasi: "Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruje se na području jedinice lokalne samouprave kada pripadnici pojedine nacionalne manjine čine najmanje trećinu stanovnika takve jedinice". Nije, naime, rijedak slučaj da su na pravoslavnim grobljima u Hrvatskoj Srbi apsolutna većina.

Moram ipak naglasiti da je nejasno na koji način i kako je poštovani direktor došao do zaključka da je natpis na nekom nadgrobnom spomeniku isto što i službena upotreba jezika. Da budem opet iskren, najviše me zanima između koga se, u ovako slobodnom tumačenju zakonskih akata poštovanog direktora komunalnog u Općini Vrsi, radi službena prepiska. A još više me zanima iz kojeg razloga poštovanom direktoru komunalnoga preduzeća u Općini Vrsi smetaju mrtvi Srbi. Možda mu smetaju živi, pa se preko mrtvih pokušava obračunati i s njima, "misleći da Bogu službu prinosi" (Jn 16, 2), ali ipak ne razumijem zašto mu smetaju natpisi na ćirilici koji vjekovima ukrašavaju srpska pravoslavna groblja u Dalmaciji i je li u sljedećoj fazi planirao uklanjanje ćiriličnih natpisa s grobova iz, recimo, 1891. godine", stoji između ostalog u priopćenju episkopa Kosovića.

Naglasio je kako se u ovom slučaju radi o narušavanju naznačenih prava i sloboda i njihovom proizvoljnom i nedobronamjernom interpretiranju, tim više što se takve represivne mjere primjenjuju na svetim mjestima kakva groblja za kršćane jesu.

"Svjesno pokušavam izbjeći riječ provokacija"

"Skrnavljenje grobova i spomena na umrle – a i ćirilični natpis je dio tog spomena – u Hrvatskoj je kazneno djelo za koje se propisuje kazna zatvora do jedne godine. Skrivati se u tom pokušaju iza Zakona o pravima nacionalnih manjina i upotrebi ćirilice u javnom prostoru, jednako je kao pozivati se na Zakon o sportu prilikom uvođenja eura.

Utoliko ovaj slučaj nazivam bizarnim, što je najblaži izraz kojim pokušavam izraziti svoju osudu, čuđenje i svoju tugu. U vremenima globalne svjetske krize, krvavih ratova i razaranja gradova i ljudskih života, ovaj nevješti pokušaj istjerivanja individualne volje pokazuje svu besmislenost takvih namjera. Strašno je da ni upokojene duše ni njihovo mjesto počivanja nisu izuzeti od ovakvih loših namjera i skrnavljenja.

U tom smislu podižem svoj glas u namjeri da se pod hitno stane na put takvim namjerama, svjesno izbjegavajući riječ provokacijama, jer želim vjerovati da se ovdje radi o netipičnom slučaju koji ne doprinosi suživotu, zajedništvu i boljem uspostavljanju, kako susjedskih, tako i međudržavnih odnosa", poručili su iz Eparhije dalmatinske Srpske pravoslavne Crkve.