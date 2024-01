Što se događa na Hvaru? Načelnik objavio dramatičnu poruku: "Nasilju i nasilnicima poručujem - van iz Jelse!"

Načelnik općine Jelsa Nikša Peronja u subotu je navečer objavio da se u toj općini dogodilo nasilništvo i barbarizam kakvo Jelsa još nije vidjela. Poručio je uzurpatorima da to neće proći.

Njegovoo priopćenje objavljujemo u cijelosti:

"Ovim putem obavještavam stanovnike Općine Jelsa, da je jučer skupina uglavnom stranih državljana i to ovlaštenika Tvornice čarapa "Ključ Sarajevo" iz Sarajeva neovlašteno i nasilno uz pomoć plaćenih zaštitara iz tvrtke "Pit bull" iz Splita upala u zgradu "Depadanse" u Jelsi.

Za sad su zauzeli kancelarije na drugome katu koje su oduvijek u posjedu hotelske kuće "JELSA d.d." i kancelarije na drugome katu koje koristi Općina Jelsa , te dvorište koje koristi Općina Jelsa.

Dakle, radi se o skupini mutnih ljudi koji su na nasilnički i barbarski način bez ikakve pravomoćne presude suda u Republici Hrvatskoj uzurpirali javnu zgradu, javno dobro, gdje je Općina Jelsa upisana kao Zemljišnoknjižni vlasnik na 1/2 idealnog dijela nekretnine, a hotelska kuća Jelsa d.d. drugu polovicu nekretnine ima u posjedu preko 50 godina, i ta druga polovica upisana je u temeljni kapital društva.

Pročitajte i ovo Poskupljenje goriva Što nam slijedi ako se ostvari crni scenarij i dođe do prekida transporta nafte: "Cjenovni udar već je u Hrvatskoj"

I sad se događa situacija, da dolazi do neovlaštene nasilne provale u te javne prostore, a napominjem da je u toj zgradi OTP banka, uredi Jelkoma d.d. (Luka Jelsa), Nautički sanitarni čvor, matični ured, Uredi županije, Uredi Zavoda za zapošljavanje, i ostali uredi koje je Općina Jelsa dala u Zakup i sad svi moraju trpiti ovo nasilje.

Odvjetnici Jelse d.d. i Općine Jelsa koordinirano poduzimaju sve pravne radnje u zaštiti zgrade i javnog dobra, jučer je Policija odvela u Hvar na ispitivanje nekoliko sudionika provale, i Jelsa d.d. i Općina Jelsa podnijele su kaznene prijave protiv svih sudionika nasilne uzurpacije.

Stanovnici Jelse su vrlo uznemireni ovakvim nasiljem i spremni su poduzeti daljnje radnjenu vraćanju prijašnjeg stanja.

Dakle, vjerojatne se svi čudite otkud sada Tvornica čarapa Ključ Sarajevo provaljuje u javne prostore u Jelsi??? Nitko u Jelsi nikad nije čuo za tu tvornicu niti su ikad isti bili u Jelsi, a kamoli u tim prostorima, nikad nisu bili u posjedu, to je općepoznata činjenica i to zna svaki Jelšanin i to će svaki Jelšanin posvjedočiti.

Da pojasnimo, u socijalizmu kako je bilo plansko gospodarstvo 1960-te godine prošlog stoljeća, bila je donešena odluka da se u Jelsi mora napraviti tvornica, i pala je odluka da to bude tvornica čarapa iz Sarajeva.

Pročitajte i ovo SAD odobrio kupnju Hrvatska kupuje moćne američke letjelice: Idu brže od 300 km na sat, a koristi ih 30-ak zemalja

Tvornica čarapa Ključ Sarajevo trebala je donijeti svoje strojeve, zaposliti ljude i krenuti sa proizvodnjom, a tadašnja skupština Općine Hvar da nađe za tu svrhu prostor i isti da kao društveno vlasništvo na korištenje tvornici čarapa.

Tadašnja skupština Općine Hvar je dala prostor Depadanse na korištenje a strojevi nikad nisu došli, i nikad nije bilo proizvodnje i dogovor se nije realizirao.

Dakle , sad se nakon 70 godina pojavljuju neki mutni tipovi i pokušavaju temeljem manjkave dokumentacije-očito krivog zk upisa, bez pravomoćne odluke Suda preuzeti zgradu u posjed što je apsurd, jer dogovor od prije 70 godina nikad nije bio ispoštivan, ugovor je ništetan, tj. pravno kao da nikad nije postojao, jer je ta zgrada kasnije bila upravna zgrada Hotelskog Jelsa, danas Jelsa d.d.

Nije za čuditi se da su ti likovi bacili oko na ovu zgradu kad su vidjeli da se radi o zgradi u centru Jelse do mora, ali im poručujem da to neće proći!!!

Nažalost, ingerencije policije su ograničene u ovome trenutku, čeka se odluka suda, a sudstvo je kod nas vrlo sporo. Pravno, uzurpatori nemaju niti najmanje pravne mogućnosti dobiti sudske sporove u tijeku, ali zato nasiljem misle da će nešto postići, o kako su se prevarili i kakvu su si medvjeđu uslugu napravili, tek će vidjeti.

Jelšani su spremni zajedno zaštiti javno dobro, a u idućim danima izvijestiti ću javnost o daljnim poduzetim koracima, a nasilju i nasilnicima poručujem, van iz Jelse!!!

Niste dobrodošli, ovdje vam nije mjesto niti će ikad biti!!".