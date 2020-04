Nakon potresa je neupotrebljiva je i zgrada Županijskog suda, no na vratima nema nikakve oznake koju moraju imati sve zgrade oštećene potresom. Svega tri dana nakon potresa tamo su postavljene skele, ali ne zbog potresa, nego projekta obnove i uređenja dodatnih prostora za Visoki kazneni sud.

Zgrada Županijskog suda u Zagrebu privremeno je neuporabljiva, ali crvene oznake nema, već samo natpis da sud ne radi zbog oštećenja potresom. Ipak, skele oko zgrade nisu postavljene primarno zbog sanacije štete, već zbog uređenja potkrovlja zgrade, gdje se treba preseliti Visoki kazneni sud.

''Sada će se morati raditi 2 u 1. Morat će se paralelno raditi i obnova zgrade, obzirom na ovaj potres, i navedena rekonstrukcija koja je planirana već dulje vrijeme'', kazao je glasnogovornik suda Krešimir Devčić.

Zašto obnova nije stopirana?

Ako je već planirana prije samog potresa, pitanje je zašto nije stopirana. Nije li bitnije sanirati potres koje izazvao veliku štetu i u unutrašnjosti suda? Iz Ministarstva pravosuđa na upit Dnevnika Nove TV odgovorili su da radove izvodi tvrtka HEDOM.

''Skale oko Županijskog suda u Zagrebu postavljene su tijekom prošlog tjedna, a radi žurne sanacije dimnjaka i krova te radi uređenja potkrovlja. Nakon sanacije, pristupit će se potpunom uređenju potkrovlja'', stoji u odgovoru iz Ministarstva.

U potresu oštećen Županijski sud u Zagrebu (Foto: DNEVNIK.hr)

Na pitanje zašto zgrada nema oznaku, nismo dobili odgovor ni od Ministarstva graditeljstva. Iz ministarstva pravosuđa kažu da ju je pregledao ovlašteni inženjer građevinarstva.

''Za ovu zgradu ja, baš sam gledao u sustavu, nemam ni prijavu da je od nekoga traženo da ide na teren. Za ovakve zgrade koje su u tijeku projektiranja ja se ne brinem, ako je projektant pošteno odradio svoj posao, naravno'', kaže Josip Atalić s Građevinskog fakulteta.

Iz ministarstva pravosuđa stigao je odgovor da će sanacija iznositi oko 10 i pol milijuna kuna plus PDV, ali i da će cijena rasti, s obzirom na sanaciju krovišta i dimnjaka te je stoga njima teško procijeniti koji će biti i konačan iznos. Dnevnik Nove TV saznao je i iznos skela po kvadratu.

Dio posla prebačen na Općinski sud

''Plaća se iznos od 60 kn po metru kvadratnom, što predstavlja fiksni iznos za rad na dopremi i montaži skele. Uz to se plaća mjesečni najam u iznosu od 15 kn po metru kvadratnom, dok traje sanacija i potreba za skelom. U navedene cijene nije uračunat PDV'', kažu iz Ministarstva pravosuđa.

S obzirom na to da zgrada Županijskog suda trenutno nije u uporabi, dio posla je dislociran na Općinski kazneni sud. I ta zgrada pretrpjela je štetu, iako nije toliko stara. Profesor s Građevinskog fakulteta Atalić kaže da se to događa jer se građevinska struka često zanemaruje. ''Ako mi to sad samo kozmetički pokrpamo, samo da bi nastavili živjeti što prije, svaki idući potres će dovesti do istog ovoga'', objašnjava Atalić.

Tvrtka HEDOM obnavljala je brojna pročelja zgrada u strogom centru grada, među kojima i Trgovački sud, palača Rauh... O poslovnom aranžmanu i detaljima projekta nisu htjeli razgovarati. Lopticu su prebacili na Ministarstvo pravosuđa.

