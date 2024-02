Počeo je sajam nautike: Izlagači stigli iz 30 zemalja, a i Hrvatska je imala što pokazati

Zaljubljenici u nautiku nisu propustili sajam koji već godinama privlači brojne posjetitelje. Jedini je ovakav kontinentalni sajam u Hrvatskoj. Posjetitelje čeka i prva svjetska premijera s hrvatskom adresom!

"Nakon 20 godina postojanja evo naše tržište je zaslužilo ovako jedan proizvod koji je dugo očekivan, dugo najavljivan. Bilo je tu i korone i svega, ali evo napokon je naša ljepotica, u našoj boji, u našim linijama, u našoj prepoznatljivosti zaživila", predstavio je brodograditelj Marsel Brkić.

Nekad se vjerovalo da žena na brodu nosi nesreću, no danas su one glavne, kad je o brodovima riječ. Sajam nautike traje do nedjelje.

