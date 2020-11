Veterinarski institut. Ne zvuči ni uzbudljivo ni unosno jer to je mjesto gdje bi se trebala odvijati znanost. No ravnatelj ima bolju plaću i od premijera i predsjednika. Jer oni si tamo isplaćuju bonuse kako hoće. Čak do 71 posto stimulacije na plaću, a na računu oročeno 140 milijuna kuna!

Veterinarski institut tvrtka je u kojoj biste poželjeli raditi, gdje plaće rastu kao gljive poslije kiše. ''Ravnateljeva plaća od 15 tisuća naraste na 26 tisuća kuna'', kaže za Provjereno znanstvenik Tomislav Bedeković. Nije to tvrtka, već znanstveno-istraživački institut – javna ustanova.



''S obzirom na financije koje imamo, mi bismo trebali biti najjači institut u ovom dijelu svijeta'', govori i ugledni znanstvenik Relja Beck.



Institut ima 140 milijuna na računu. Dakle, ne stoji ona da nema novca za znanost. Prema ovome svemu, tako bi trebalo biti zar ne? Ali nije tako.

Itekako potreban institut

''Ne možete vi isplaćivati više od 30 posto na svoju osnovnu plaću jer smo mi javni službenici. Ali HVI vam je poluprivatna firma koja služi za uhljebljivanje određenih ljudi i jedan uski krug ljudi povezan na taj način funkcionira i ostvario je svoju korist. Svoju veliku korist'', objašnjava Tomislav Bedeković.

Hrvatski veterinarski institut je dakako potreban. Mjesto je to na kojem se trebala razvijati znanost i tako držati životinjske bolesti pod kontrolom, da ne uzrokuju gubitke i ne prijeđu na ljude. Mjesto na kojem su se trebali spojiti znanost i stručni rad i tako, u konačnici, uštedjeti državi novac. To ipak nije slučaj.



''Nas se ne ocjenjuje ni po broju znanstvenih radova, ni po kvaliteti, citiranju, ni po svim onim parametrima kako se znanstvenici ocjenjuju, nego isključivo po zaradi. To je kao da menadžera u banci ocjenjujete po kvaliteti pisanja pjesama ili nešto slično'', priča Beck.

Drugačiji dodaci za isti posao

Primaju razne dodatke na plaću, primjerice za rad s opasnim tvarima. Tomislav Bedeković primijetio je da on i kolegica nemaju isti taj dodatak. ''Kolegica koja radi zajedno sa mnom u istim poslovima, u istim uvjetima, ima dodataka 12 posto na rad sa opasnim tvarima, a ja sam pri tome imao 4 posto'', kaže.



Tražio je pravilnik o plaćama koji bi po zakonu svakom radniku trebao biti dostupan, međutim nije ga dobio. Tada je, govori, otkrio cijeli niz nepravilnosti. ''Smijenili su me sa šefa odjela, odnosno s mjesta šefa voditelja laboratorija te su mi dalje onemogućili i napredovanje'', navodi Bedeković.

Pravilnik uopće nije valjan

Utvrdio je kako se radnicima nisu isplaćivale subote, koje su nakon njegove prijave ipak bile isplaćene. A onda je shvatio zašto ne može dobiti pravilnik o plaćama – jer pravilnik uopće nije valjan.

Naime, pravilnik nije potvrdilo upravno vijeće, pa je, drugim riječima, ravnatelj sam odlučivao kako će koje i kome dodatke i stimulacije dodijeliti i u kojem iznosu.

''U statutu stoji da pravilnik o plaćama mora donijeti upravno vijeće. Time je ravnatelj prekršio statut, a Zakon o ustanovama jasno propisuje da u slučaju kršenja statuta upravno vijeće mora smijeniti ravnatelja. Međutim, nije se dogodilo ništa'', priča Robert Bedeković.

Država ih plati, a oni to knjiže kao privatni prihod

To i druge nepravilnosti još je 2017. prijavio ministarstvu znanosti predsjednik upravnog vijeća. No umjesto ravnatelja smijenjen je on. Ministarstvo znanosti koje je smijenilo predsjednika tada provodi upravni nadzor, koji je svjetlo dana ugledao tek u lipnju ove godine.



"Do upravnog nadzora došlo je zbog moje kaznene prijave ministrici Divjak zbog nečinjenja. Nakon toga je nadzor izašao van. Ja sad postavljam pitanje - što se čekalo tri godine s upravnim nadzorom?" zapitao je Tomislav.

Osnovni je biznis u ovom institutu rad s Ministarstvom poljoprivrede. Po zakonu o veterinarstvu institut je dužan obavljati laboratorijske pretrage. Za to potpisuju ugovore i dobivaju novac iz državnog proračuna, naš novac. Ministarstvo institutu godišnje daje više od 80 milijuna kuna državnoga novca.

Rade i na tržištu, no to je manji dio novca. Veći dio, 80 posto ukupnog novca, koji dospije u institut upravo je taj iz Ministarstva poljoprivrede. A institut ga potom knjiži kao vlastiti prihod od rada na tržištu.

"Znači, mi ugovorimo posao, ja vama platim državnim novcem, ne svojim novcem, a vi ga onda prikazujete kao vlastite prihode i dijelite ga kako hoćete, što je bio slučaj, jer nemate pravilnika koji je zakonit", objašnjava Tomislav.

Stimulacije isplaćuju na neto iznos

Upravni nadzor, a potom i Državna revizija utvrdili su nepravilnosti prijavljene još 2017. Primjerice, kako se stimulacije isplaćuju od 2 do 71 posto na plaću.



''Sukladno zakonu o plaćama u javnim službama, on se poziva na temeljni kolektivni ugovor i mi kao javna služba dužni smo to poštovati, odnosno stimulacije su dodatak i isplaćuju se na bruto plaću, znači na osnovicu bruto plaće. Jedino se na institutu stimulacije isplaćuju na neto plaće'', govori Bedeković.

To smo upitali i Borisa Habruna, ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta. ''Ovdje je stvar u našim vlastitim prihodima i to je nešto povoljnije za naše zaposlenike'', kaže. No činjenica je kako se zapravo u potpunosti ne radi o vlastitim prihodima, nego većinom novcima dobivenim iz ministarstva poljoprivrede.

Dvoje ljudi za isti posao

''Imate voditeljicu računovodstva koja dobiva dodatak na to da obavlja posao računovodstva u našim podružnicama, s tim da i u tim podružnicama postoje osobe koje dobivaju plaću koje rade taj posao'', navodi Bedeković.



Nadalje, utvrđeno je i kako ravnatelj, a i voditelji podružnica stalno raspolažu službenim automobilima iako je na snazi odluka Vlade da se može koristiti samo za službene potrebe. Pitali smo ravnatelja kolika je njegova plaća. ''Iznos od 15 do 24 tisuće kuna'', kaže.

Ministarstvo znanosti nam je napisalo kako na temelju 176 radnih sati, znači manje od 40 na tjedan ostvario plaću od 27.870 kuna. Prije nezakonito, a od 2019. zakonito.

Godinama oročavali milijune

Utvrđeno je i da su se godinama oročavali milijuni. I to uz tek pokoju suglasnost ministarstava poljoprivrede i znanosti. Više od sto milijuna koji većinom dolazili iz državnog proračuna, dakle namjenski novac.

Ako je namjenski novac i podmiruju se sve obveze, odakle toliki viškovi kroz godine? A također se ne pišu i iste fakture. Primjerice, ista pretraga kod dvoje ljudi nema istu cijenu. Kod jednog je 175 kuna, a kod drugog 350 kuna!



''Ja ću, kada se pozivate na tu cijenu, reći da gospodin koji vam je te podatke dao šest godina bio predstojnik toga zavoda i nije imao problem s tom cijenom, a da Slovenija tu istu pretragu, koja još dobiva naknadu za plaće svojih zaposlenih, tu pretragu naplaćuje 78 eura'', kaže Habrun.

''Druge institucije pohvale se nagradom...''

I Upravni nadzor i Državna revizija utvrdili su nepravilnosti, a ništa se nije dogodilo. Tomislav je sve prijavio DORH-u. ''Kad sam krenuo u tom smjeru, onda su krenuli pokušaji otkazivanja ugovora o radu, pokušaj stegovnog postupka, do konačno suspenzije koja mi je dana suprotno svim zakonima, odnosno Zakonu o veterinarstvu'', kaže Bedeković.



I najbolji ljudi koji su se putem sindikata odlučili ne slagati s vođenjem instituta su u nemilosti, govore. ''Od toga da mi je supruga dobivala anonimna pisma na posao da je varam, stalno nekakva sitna isključivanja, micanja, skidanja s plaće.

Druge institucije i Fakulteti stavili bi na naslovnicu da je njihov djelatnik dobio nagradu za znanost. Ja sam uzeo godišnji da bih išao u Sabor po nagradu'', priča Beck.

Mjesta za napredak ima, ali napretka - nema

Prostora ima, novca itekako ima za znanost, za napredak. Samo, tvrde znanstvenici, napretka nema. ''Ja sam mogao ostati tamo i primati visoku plaću, međutim neke stvari u životu ne možete kupiti novcem. Shvaćate? Jednostavno, ono što nije ispravno, nije ispravno'', govori Bedeković.

Ravnatelj se na sve svima očitovao i tvrdi sve su se te nepravilnosti otklonile, a upravni nadzor još ne smatra gotovim. Od Ministarstva financija za 2020. godinu dobili su naputak da novac koji dobivaju od Ministarstva poljoprivrede ne mogu pisati kao vlastiti prihod. Čim je došao naputak, oni su to, kaže ravnatelj, promijenili. To što se godinama pisalo kao da jest i radilo na svoju ruku - nikome ništa.

U Upravno vijeću nije većina iz resornog ministarstva

Upravno vijeće trebalo bi biti mehanizam da se ovakve stvari ne događaju, međutim tamo ne sjedi većina iz Ministarstva znanosti, kako bi to po zakonu trebalo biti, da ima kontrolu, već ima i jedan iz Ministarstva poljoprivrede.

I Ministarstvo financija također je radilo nadzor, nisu nam ga mogli poslati jer su ga radili, kažu, po nalogu Županijskog državnog odvjetništva. S obzirom na to da su prošle tri godine od prijave, a sada su financijsko pročešljali, valjda će o tome i obavijestiti javnost. Jer radi se o našem novcu.

