Izrazito jak vjetar otpuhao je dio drveno-metalne konstrukcije s balkona na Trgu bana Josipa Jelačića. Teško je ozlijeđen muškarac.

Na glavnom zagrebačkom trgu, u prolazu Splavnica, odlomio se dio zgrade, odnosno dio drveno-metalne konstrukcije s balkona zgrade. Konstrukcija je pala na čovjeka koji je teže ozlijeđen.

Policija je dojavu dobila u 10:17. "Muškarac je prevezen u Kliniku za traumatologiju gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen. Policija je izašla na teren, ogradila područje i u tijeku je očevid", potvrdila nam je PU zagrebačka.

Očevitkinja kaže da je čula najprije vjetar, potom zvuk pada konstrukcije, nakon čega je vidjela čovjeka na podu.

"Radi se zapravo o potpornju koji je pao na štandove. Kako sam prošla, to je palo. Ljudi su počeli gledati gore, čovjek je ležao i ja sam mislila da je gotov. To je bio grozomoran zvuk željeza. Čovjeku je, hvala Bogu samo ozlijeđeno rame. Teta cvjećarka koja tamo prodaje cvijeće je u teškom šoku i zahvaljuje Bogu da joj nije palo na glavu. To je čudo da je tako bezazleno prošlo.

Odmah je došla policija i ogradila sve. Ljudima su dijelili šljemove. Građani pričaju da je vlasnik stana sam napravio taj improvizirani potporanj koji je pao. Možda je, a možda i nije, to treba policija utvrditi", ispričala nam je očevitkinja događaja.