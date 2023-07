Kako su prošle zagrebačke bolnice u olujnom nevremenu? U Vinogradskoj nestalo struje za vrijeme operacija

Strašna oluja koja je poharala Zagreb i ostavila glavni grad u prizorima kao iz scena apokaliptičnog filma, nije poštedila ni bolnice. Na Rebru je sa zgrade pao dio fasade, dok je u KBC Sestre milosrdnice u Vinogradskoj porušeno nekoliko stabala.

"Za sada imamo četvero ljudi koji su tu u kirurgiji na obradi, vezano baš uz nevrijeme. Ne znamo još koje ozljede imaju jer su u obradi, ali jedna gospođa će sigurno biti zaprimljena u bolnicu. To je sad prvih 20 minuta od nevremena, ali očekujemo ih još", kazao je Mario Zovak, predstojnik Klinike za kirurgiju u KBC Sestre milosrdnice.

"Palo je par stabala unutar kruga bolnice, no koliko znamo nitko nije ozlijeđen. Bilo je i nekoliko poplava, to se sad rješava, zbrinjavamo pacijente. Došlo je i do nestanka struje, ali upalio nam se agregat pa su se operacije koje su bile u tijeku normalno nastavile. Sve je koliko znamo, u redu i na lokacijama bolnice u Vinogradskoj, Traumi u Draškovićevoj te na Klinici za tumore", rekao je za 24sata Davor Vagić, ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice.