Na Općinskom sudu u Splitu u utorak je došlo do fizičkog sukoba između muškarca i pravosudnih policajaca.

Na ulazu u Općinski sud u Splitu na Dračevcu u petak se dogodio incident. Pravosudni policajci fizički su se sukobili s mladićem zbog zaštitne maske.

Iz policije su priopćili da je zbog tog događaja priveden 28-godišnjak, i to zbog sumnje da je koristio prisilu prema službenoj osobi.

''Sumnjiči da se jučer na ulazu u Općinski sud u Splitu, nakon što je upozoren na obveznu nošenja maske za lice, sukobio s pravosudnim policajcima. Zbog sumnje u počinjenje gore navedenog kaznenog djela protiv 28-godišnjaka biti će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu'', priopćili su iz policije. Izdan mu je prekrašjni nalog zbog nenošenja maske.

Kaže da je masku - nosio

O svemu se oglasio i 28-godišnji mladić koji je sudjelovao u incidentu. Za Slobodnu Dalmaciju je ispričao da je došao na sud noseći zaštitnu masku. Tvrdi da je napadnut bez ikakvog povoda.

Kaže da je, dok je čekao službenicu kako bi dobio dokumente po koje je došao, primijetio da puno ljudi u prostorijama suda ne nosi zaštitnu masku, pa ju je i on skinuo. Masku je stavio kada je došla službenica.

Strava kod Bjelovara: U mjestu Višnjevac nađeno tijelo žene, sumnja se na nasilnu smrt

''Nakon što sam dobio dokument zbog kojeg sam došao spustio sam se stepenicama prema izlazu skidajući masku u hodu. Tamo su stajala trojica pravosudnih policajaca. Jedan mi je rekao da nemam masku i da me više neće pustiti, a ja sam mu, onako u prolazu, odgovorio da neću masku stavljati tamo gdje ne moram'', kaže. Dok je otvarao vrata kako bi izašao iz zgrade Suda, priča, osjetio je da ga ''netko čupa za ruku, baš onako agresivno''.

''Priznajem, reagirao sam mahinalno, a malo sam se i prepao. Uhvatio sam ga za vrat i odgurnuo na neki stol. Tad su doletili i ostali i bacili me. Dok sam bio svladan na podu su me tukli i batinali, postoji snimka i svjedoci koji će to potvrditi'', rekao je.

Dodao je i da su ga pravosudni pošpricali suzavcem, zbog čega dva sata nije mogao gledati.