Prve domaće tvrtke već su počele pregovore s kineskom tvrtkom koja će graditi Pelješki most. Suradnju pokušava dogovoriti Brodosplit. Od dvije milijarde kuna vrijednog posla, dio kolača otići će i hrvatskim građevinskim tvrtkama, jer će iz Kine stići tek nekolicina njihovih radnika. S druge strane, domaćim građevinarima već sada nedostaje radnika.

U DIV grupi već su surađivali s kineskim tvrtkama, a sad pregovaraju o suradnji Brodosplita na građevinskom poslu stoljeća.

"Brodosplit bi radio taj čelični dio, okrupnjavao one dijelove i one pozicije koje bi ugovaratelj izgradio u Kini ili od negdje doveo", kaže Darko Pappo, član Uprave DIV grupe.

Za most će trebati čak 70 tisuća tona čelika, a posao će otvoriti i nova radna mjesta u Brodosplitu. "Sigurno da bi to značilo jako puno za novo zapošljavanje. Mi smo na to spremni, na to smo i računali. To je nešto što je svakako pozitivno uz sam posao koji doprinosi poslovanju Brodosplita", kaže Pappo.

Kineska tvrtka vrijedna je više od 600 milijuna dolara. Među mostovima koje su izgradili je i jedan od najvećih prekooceanskih mostova na svijetu u zaljevu Hangzhou, a u susjedstvu su sagradili most preko Dunava u Beogradu. Njihovi hrvatski suradnici kažu s njima neće doći vojska kineskih radnika.

"Oni će dovesti vjerojatno jedan manji broj svojih djelatnika koji će se većinom baviti nadzorom. Oni će postaviti sustav, postavit će gradilište, a same radove će izvoditi hrvatske kompanije", kaže Siniša Malus iz Kineske jugoistočno europske poslovne asocijacije.

Nema građevinskog radnika kojeg neće trebati. Zidare, armirače, betonirce, asfaltere, električare, ali i ronioce za podmorske radove te arhitekte i inženjere od visokoobrazovnih radnika. Domaćim građevinarima, s druge strane, nedostaje radnika.

"U prosjeku prema grubim procjenama će na samom projektu raditi negdje između 400 i 500 radnika na obje strane. Hoće li se moći naći radnici? Da to je drugi problem. U okruženju je vrlo teško naći radnike ali u svakom slučaju će se u tom vremenu morati iznaći načina da se dovedu kako bi se projekt u tom periodu izvršio", kaže Dragutin Kamenski, vlasnik Kamgrada.

Kineskoj tvrtki Pelješki je most prvi posao u Europskoj uniji i jako im je važno da bude primjer kako mogu vrhunski odraditi posao po europskim pravilima i standarima.