Dvojica braće od 57 i 60 godina smrtno su stradala u subotu navečer na Mosoru. Prema izjavama svjedoka, jedan se poskliznuo i pao dok je drugog, kada je saznao za smrt brata, izdalo srce.

Policijskim očevidom koji je trajao do nedjelje ujutro utvrđeno je da u slučaju smrti dvojice planinara na Mosoru nema elemenata kaznenog djela. Naložena je obdukcija koja će pokazati točne uzroke smrti kod obojice braće.



Prema neslužbenim informacijama, mlađi brat izišao je iz planinarskog doma po vodu na obližnji izvor no kako se nije vraćao stariji brat i ostali koji su bili s njima krenuli su u potragu. Kada su ga našli, već je bio mrtav i pokušaji da ga se spasi nisu uspjeli, a onda je drugom bratu pozlilo. Pokušaj oživljavanja i reanimacije također nije uspio te je i on preminuo.

Uz pomoć @HrvatskaGSS dvojica stradalih planinara helikopterom prevezeni u Split. V. Prizmić: Ovo je veliki gubitak za planinarsku zajednicu. @DNEVNIKhr #DnevnikNoveTV pic.twitter.com/MrzCBezye2 — Mario Jurič (@JuricNovaTV) 4. ožujka 2018.

Tijela stradalih planinara u nedjelju su prevezena s Mosora helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.



Vinko Prizmić, pročelnik HGSS-a je potvrdio kako je mlađi od stradale braće (57) iz planinarskog doma otišao po vodu na obližnji izvor, a pošto je teren bio zaleđen i sklizak, on je pao u taj izvor.



"Kad su dvojica preostalih koji su boravili u planinarskom domu, od kojih je jedan bio stariji brat (60) onoga koji je otišao po vodu na izvor, primijetili da se on nije vratio, pošli su u potragu. Vidjevši mrtvo tijelo svojega mlađeg brata, srce starijeg brata je otkazalo te je i on umro na licu mjesta", kazao je Prizmić.

#HGSS #Split

Jučer navečer, 3.ožujka, se pored planinarskog doma na Mosoru dogodila velika tragedija, preminula su dva brata planinara i suradnika HGSS-a.https://t.co/jnoT0OHyFh — Hrvatska GSS (@HrvatskaGSS) 4. ožujka 2018.

(N.C. /Hina)