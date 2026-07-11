Policajka ranjena u akciji, reagirao sindikat: "Sudstvo pušta ih na slobodu gdje im nije mjesto"

Sa lisicama na rukama 78-godišnji muškarac koji je nožem ubo policijsku službenicu u namjeri da je usmrti doveden je u tužiteljstvo na ispitivanje.

Sve se dogodilo u Kalima na Ugljanu tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, a stanje 28-godišnje policajke sada je stabilno. Tereti ga se za počinjenje kaznenih djela pokušaja teškog ubojstva, nasilja u obitelji i prijetnje.

Uhićeni napadač pred sucem istrage Foto: Dnevnik Nove TV

Naime, osim fizičkog napada prilikom privođenja prijetio je policajcima da će ih ubiti. Iz Sindikata su ponovno pozvali na bolju zaštitu policajaca na terenu, ali i prozvali sudove s obzirom na to da se radi o napadaču koji je već 12 puta kazneno i prekršajno prijavljivan, a trenutačno i uvjetno osuđen zbog nanošenja teške tjelesne ozljede.

"Sve više i više je napada na policijske službenike. Opreme bi trebalo biti, ali nije u pitanju samo oprema nego stvar sudstva koji pušta počinitelje koji su recidivisti na slobodu gdje im nije mjesto", rekao je Dubravko Jagić, predsjednik Sindikata policije Hrvatske.

Uhićeni napadač pred sucem istrage Foto: Dnevnik Nove TV

"Osim toga, postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik u razdoblju od 2020. do 9. srpnja 2026. učestalo zlostavljao i vršio psihičko nasilje nad bliskom ženskom osobom. Osumnjičeniku je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i zbog opasnosti utjecaja na svjedoke", rekli su iz ŽDO Zadar.