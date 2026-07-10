Most podržao zastupnika čiji je sin uhićen: "Ne možete se odreći člana obitelji niti se mi možemo odreći Jurčevića"

Iznuđivanje novca, napadi, upad u obiteljsku kuću! Sukus je to maltretiranja koje je doživjela jedna zagrebačka obitelj – mladić u dobi od 21 godine i njegovi roditelji. Kriminalističko istraživanje traje mjesecima, uhićena su dvojica od trojice napadača. Pokazalo se da je riječ o starim policijskim znancima, ali i sinu saborskog zastupnika.

Zastupnik Josip Jurčević, čiji je sin Jona Javor uhićen, kaže da je za sve doznao iz medija, a sina nakon toga nije kontaktirao.

"Bilo kojem ocu, pa i najgorem, a ja sigurno nisam najgori otac, je žao ako je bilo tko, a pogotovo član uže obitelji nešto počinio. Ali svi su punoljetni, odgovorni su za ono što čine", poručio je.

No pisanje o njegovu sinu ipak mu je sumnjivo – i to baš kad je, kaže, progovorio kako znanstveni sustav jedini ima šansu zaustaviti korupciju.

"Sad kad je to jedna hibridna operacija, kako bih je ja nazvao, gledajući iz jednog šireg konteksta. Što zapravo svjedoči o snazi duboke države i da sam jučer ubo u središte onog što je važno", dodao je Jurčević.

"Duboku državu" komentirao je i ministar Božinović, a podršku zastupniku pružile su kolege iz saborskog kluba.

"Vi se ne možete odreći člana obitelji niti se mi možemo odreći profesora Jurčevića kao takvog. Zašto bi on odgovarao za djela svog sina, tu je situacija jasna, a s druge strane odgovornost je individualna", poručio je Zvonimir Troskot, saborski zastupnik (MOST).

Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV Petre Buljan.