Veliki požar u Dalmaciji: Vatrogasci objavili što je sve izgorjelo, na oprezu zbog bure

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Piše Hina, 04. srpnja 2026. @ 23:45 komentari
Požar na Hvaru
Požar na Hvaru Foto: DVD Hvar
Od izbijanja požara u subotu popodnevnim satima na požarištu su bila aktivna četiri kanadera.
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