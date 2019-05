U kući u Biogradu 57-godišnjak je ostao zatvoren sa svojim psom nakon što je izgubio spor protiv vlastitog brata zbog navodne bespravne gradnje na bratovu posjedu.

Muškarac je ostao zazidan u vlastitoj kući nakon što su ovršitelji skinuli ulazna vrata s istočne strane kuće koja je Ž. P. navodno bespravno otvorio i zatvorili ga cementom. ''Odbijam sići! Nemam ljestve! Ne želim vatrogasce! Ovo je moja kuća i ja ću u njoj biti dokle ja želim!'' vikao je muškarac s balkona.

Dok je muškarac ostao sa psom u kući, njegova supruga i sin ostali su vani. ''Ovo je naš jedini dom, a u njega ne možemo više ući. Kroz glavni ulaz nam je zabranjeno jer taj dio kuće i ulaz pripadaju stricu. On nas je i tužio, odnosno njegove sestre koje imaju njegovu punomoć kao skrbnice. Tako je moj muž ostao u kući, a mi na ulici'', ispričala je za Slobodnu Dalmaciju supruga.

Ispričala je da je njezin suprug nakon majčine smrti dobio polovicu kuće u Biogradu, potkrovlje i drugi kat, dok je njegovu bratu blizancu pripalo prizemlje i prvi kat kuće. Iako kuća nije građena kao dvojna građevina s dva zasebna ulaza, brat muškarcu ne dopušta ulazak u kuću kroz njegov dio, priča supruga.

Tako je bilo sve do 2013. godine, kada je Ž. P. na istočnoj strani kuće probio zid koji pripada njegovu bratu blizancu i napravio si ulaz.

''Pa kako da onda uđem u svoju kuću?!''

Njegov je brat zbog toga pokrenuo sudski spor za ometanje posjeda i uzurpaciju polovice kuće, dok se za isto vrijeme vodi spor oko vlasništva kuće u koji su umiješane i sestre skrbnice.

''Tako smo ulazili godinama u kuću i sve je bilo u redu do nedavno. Prije tri-četiri godine došli smo ovdje živjeti, a ja sam povremeno radio u Njemačkoj. Dok sam bio u Njemačkoj, nisam primao sudske pozive, pa je ispalo da sam se oglušio na sudske pozive i odluke. Tako je došlo do ove ovrhe zbog koje sam ostao zatočen u vlastitoj kući'', tvrdi Ž. P.

''Napravio sam vrata jer imam pravo ući u svoju kuću. Ako je sud i donio odluku da ova vrata zazida, trebao mi je osigurati drugi pristup i nesmetani prolaz do mog dijela kuće, ali to nisu napravili. Arhitekti kažu da se vanjske stepenice, koje vode na drugi kat, ne smiju napraviti. Preko bratova dijela, kroz glavni ulaz, ne smijem ući. Pa kako da ja dođem do svoje kuće?'' pita se Ž. P.

Brat i sestre nisu došli na sud

Tvrdi da s bratom i sestrama od početka pokušava dogovorom riješiti probleme u vezi s kućom, no oni to odbijaju. ''Nedavno se na sudu u Biogradu nisu pojavili, kada se još moglo ovo spriječiti. Njih samo interesira obijesno parničenje. Hoće me financijski uništiti, a naše pravosuđe u tome im samo pomaže. Ma sve je to mafija, samo kako ću ja to dokazati?'' govori Ž. P., koji je dobrovoljno zazidan unutar vlastite kuće.

Njegov sin rekao je za Slobodnu Dalmaciju da će hrane imati dovoljno hrane za dva dana, a za dalje ne znaju što će biti i dodaje da u Biogradu nemaju prijatelja koji bi im pomogli.