Mladić koji je došao s nožem pred Šeksov stan ne ide u zatvor: "Ne muče me više onakve misli"

Muškarac koji je prošle godine s nožem došao pred vrata bivšeg predsjednika Sabora Vladimira Šeksa i ranije planirao napad na premijera Andreja Plenkovića na Markovu trgu, neće ići u zatvor. Sud mu je odredio šestomjesečno psihijatrijsko liječenje na slobodi, piše Jutarnji list.

Protiv njega je bila podignuta optužnica zbog pripremanja terorizma, no vještaci su utvrdili da je u trenutku događaja bio neubrojiv i u stanju psihoze. Zbog toga se protiv njega ne može izreći kazna zatvora.

Na sudu je rekao da je tog dana bio uznemiren i ljut.

"S ulaznih vrata stana gospodina Šeksa pao je ukrasni vjenčić pa sam pozvonio i to mu rekao. Nakon toga sam otišao do policijske postaje, gdje sam htio izbaciti iz sebe ono što me tištilo“, rekao je M. P.

Objasnio je i da je prvotno namjeravao doći do premijera Plenkovića, ali je zbog jakog policijskog osiguranja odustao. Umjesto toga, otišao je do stana Vladimira Šeksa.

Nož duljine 20 cm s natpisom "Elite Force", koji je kod sebe imao, rekao je da je pronašao ranije u pothodniku i uzeo ga jer je vjerovao da će ga tako ozbiljnije shvatiti.

Šeks je ispričao da mu je tog dana pozvonio mladić i u ruci držao ukrasni vjenčić.

"Mislio sam da je poštar, a tek kasnije mi je policija rekla da je došao s nožem i da ga je možda namjeravao ubosti," rekao je Šeks.

Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da mladić ima teže duševne smetnje, ali da trenutno ne predstavlja izravnu opasnost jer se redovito liječi i uzima terapiju. Sud je stoga odlučio da je primjereno liječenje na slobodi, uz redovite kontrole liječnika.

"Najradije bih da se sve to nije dogodilo i osjećam nelagodu zbog svega. Žao mi je što prije nisam potražio pomoć. Od tog dana liječim se u PB Vrapče, dobivam terapije i osjećam se puno bolje. Ne muče me više onakve misli", rekao je M.P.