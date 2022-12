Muškarac koji je laserom namjerno ometao let zrakoplova, prošle je godine muškarac isto. Tada je priznao kako je to bila njegova samoobrana jer otočani pate zbog trešnje i grmljavine aviona koji nadlijetaju mjesto.

Zadarska policija sumnjiči 55-godišnjaka da je 30. studenog oko 20:20 na zadarskom području laserskim zrakama namjerno ometao let zrakoplova kojim je upravljao 35-godišnji pilot te takvom ozbiljno ugrozio sigurnost leta zrakoplova i izazvao opasnost za ljude i imovinu.

No, muškarcu to nije prvi put. Naime, prošle je godine muškarac učinio isto, a tada je priznao kako je to bila njegova samoobrana jer otočani pate zbog trešnje i grmljavine aviona koji nadlijetaju mjesto.

Godinu dana ranije javno se požalio zbog stalnog maltretiranja Hrvatske vojske koja svakodnevno na toj lokaciji održava trenažne letove.

"Sve se to događa 500 metara iznad naših glava, svakodnevno. Ljudi su u panici, strahu da će im se nešto dogoditi. Evo, ja imam malu unučicu koja zbog toga ne može spavati.

Po cijeli dan i noć lete i bruje iznad mjesta. Ja sam najmlađi pa to mogu i reći i pobuniti se. Što bi trebali? Strašno je to, samo trebamo čekati da nam avion padne na glavu, kao što je prošle godine pao čovjeku u vrt kuće u Biljanima Donjim. Nije nam jasno zbog čega se ti letovi održavaju iznad naseljenih dijelova otoka i tako ugrožavaju našu sigurnost, kazao je tada.

O tom problemu pisano se obratio i pučkoj pravobraniteljici, ali i MORH-u. Pitao ih je zbog čega dopuštaju trenažne letove iznad naseljenog mjesta, no na to nije dobio odgovor, prenosi Zadarski.hr.

Iz MORH-u su tada javno poručili kako na toj lokaciji nije utvrđeno odstupanje od zadanih elemenata leta kao ni narušavanje sigurnosti letenja probijanjem sigurnosnih visina ili buke. Istaknuli su da su vojni piloti provodili redovne i planirane letačke zadaće uvježbavanja letačkih manevara u pilotažnim zonama aerodroma Zadar pri čemu su se pridržavali svih propisanih vojnih i sigurnosnih postupaka.