Policijska uprava dubrovačko-neretvanska u nekoliko navrata zaplijenila veće količine droge, nedavno je to bilo više od pola tone. Policiju smo pitali koliko je uhićenih osoba, s obzirom na to da je tu drogu netko trebao dočekati i preuzeti. Šturi u informacijama zbog, kako navode, istrage koja još uvijek traje, otkrili su da je uhićenja bilo, no i da bi im pojačanje u tehničkom dijelu dobrodošlo.

Gotovo 575 kilograma kokaina pronašla je dubrovačko-neretvanska policija u suradnji s Carinskom upravom još 30. ožujka. Vijest o tome objavili su dva tjedna kasnije. Sredinom travnja još uvijek nije nitko bio uhićen. Dva tjedna su, rekli su iz policije, čekali da netko dođe po robu.

S obzirom na to da je prošlo još mjesec i pol dana od te velike zapljene, policiju smo pitali zašto je na ogromnu količinu droge uhićeno malo ili ništa osoba, griješi li policija u svojem radu u nekom dijelu pa dileri otkriju da je droga pronađena i da ju policija prati. Također, zanimalo nas je imaju li policajci koji se bave takvim poslovima adekvatnu tehničku opremu.

Uhićeno osam osoba u tri istrage

Iz policije nisu željeli iznositi mogućnosti iznositi nove činjenice o kriminalističkom istraživanju pronalaska više od pola tone kokaina u Luci Ploče jer je istraga još uvijek u tijeku.

Nisu mogli otkriti ni kako je policija došla do informacije koja je dovela do ove ogromne zapljene, no ipak su poručili da je u sklopu tri kriminalistička istraživanja Policijske uprave dubrovačko-neretvanske uhićeno ukupno osam osoba koje su kazneno prijavljene za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Pomogao bi im carinski rentgen

Što se tiče opreme, navode da raspolažu različitom opremom koja im pomaže pri kriminalističkim istraživanjima bez puno detalja. Taktiku i metodu otkrivanja droge unaprjeđuju, ističu, te prate i primjenu tehničkih sredstava koja im mogu pomoći pritom. Također, proučava se stanje i svi pojavni oblici krijumčarenja i s tim povezane neovlaštene proizvodnje i preprodaje droga", navode iz MUP-a.

No, navode kako bi im jedan uređaj ipak dobrodošao i pomogao u ovakvim poslovima.

"Što se tiče tehničkih uređaja, između ostalog, carinski bi rendgen zasigurno olakšao nadzor robe koja pristiže u npr. Luku Ploče, ali pri tom ćemo svakako napomenuti da su ovako velike zapljene, kao i sva druga velika kriminalistička istraživanja, rezultat vrlo ustrajnog i dugotrajnog rada policijskih službenika pri čemu tehnika može biti od pomoći. Međutim, nikako ne može isključivo zamijeniti rad policijskih i carinskih službenika", dodaju u odgovoru iz MUP-a.

Službe kriminaliteta droga specijalizirane su za otkrivanje dilera i droga kako na regionalnom nivou, tako i na nacionalnom. Policajci provode i istrage s ciljem otkrivanja i uhićenja dilera.

Između dilera i kupca vlada zavjet šutnje

"Za napomenuti je kako se radi o specifičnom obliku kriminaliteta gdje između dilera i konzumenta-kupca droge vlada zavjet šutnje te strah od određenih oblika osvete ukoliko konzument-kupac prokaže svog dilera iz kojeg razloga se otkrivanje i procesuiranje dilera čini još težim, no usprkos tome policijski službenici i dalje učinkovito provode kriminalistička istraživanja koja rezultiraju otkrivanjem i uhićenjem počinitelja, zapljenama droga te njezinim uklanjanjem s ulica grada", navode u MUP-u.

"Često se naknadno pronađu i sankcioniraju drugi sudionici te krajnji konzumenti", poručuju iz MUP-a i dodaju da policajci surađuju s nacionalnim centrima te s policijama i agencijama drugih država kao i časnicima za vezu, ministarstvima i državnim tijelima, ostalim vladinim i nevladinim organizacijama.