Plaćaju najskuplje smeće u Hrvatskoj, a od njega ne mogu disati. Već osam godina stanovnici općine Viškovo bore se protiv Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Dok direktor Centra mještane uvjerava da ih smrad ne truje, oni u to ne vjeruju.

Mještani nedaleko Centra za gospodarenje otpadom Marišćina godinama žive uz smrad i zatvorene prozore. Dijana iz Marčelja kaže da osjećaju nepodnošljiv smrad. "Ulazimo unutra, zatvaramo se i pokušavamo da nam djeca ne borave vani u to vrijeme", kaže.

Senka iz Marčelja kaže da bi otišla iz ovog mjesta da može. Direktor Centra tvrdi da nema mjesta strahu za zdravlje mještana. Radnici se na poslu štite maskama i ostalom opremom. Intenzitet smrada je, kaže, manji kao i prekoračenja sumporovodika.

"Više se ne prihvaćaju vrste otpada koje potiču biološku reakciju na samoj odlagališnoj plohi, pokrenuli smo sustav otplinjavanja i pokrit ćemo odlagalište", kazao je Miodrag Šarac, direktor Ekoplus.d.d

A dok se i posljednja nepravilnost ne otkloni eko-aktivisti traže privremeno zatvaranje Centra.

"To je ekološki, ekonomski poguban projekt i to se i sada pokazalo. Ekološki - smrad, utjecaj na okoliš, a ekonomski će se pokazati na novim računima koji će stići na jesen", napominje Josip Begonja, predsjednik Eko-stožera Marišćina.

I čekaju stanovnike cijele županije veći za oko dva i pol puta. Riječ je o varijabilnom dijelu pa tko odvaja ne bi trebao osjetiti povećanje.

"Već puno godina mi to tako i odvajamo", napominje Ana iz Rijeke.

"Imam osjećaj da uvijek isto bacamo smeća, moje kućanstvo, a po ovome ću morati skuplje plaćati", kaže Igor iz Rijeke.

Muke zbog otpada

Loše je i financijsko stanje društva, a za veće cijene s Marišćine krive sustav za gospodarenje otpadom na razini Hrvatske koji nije uspostavljen do kraja. "Mi danas nemamo kamo plasirati gorivo iz otpada ili ako imamo moramo ga skupo platiti, on je nama 30% nove cijene. Ako bi ministarstvo sufinanciralo, mi smo spremni tada tu cijenu iskorigirati", kaže Šarac.

"Još većih poskupljenja će sigurno biti"

Do tada će stanovnici županije, koja je prva krenula sa sustavom gospodarenja otpadom, plaćati najskuplje smeće u državi. Mještanka i organizatorica prosvjeda Davorka Simčić najavila je nove prosvjede za subotu zbog Marišćine.

"Čista je činjenica da ovdje stanje ipak nije bolje. Mi i dalje svakodnevno osjetimo smrad. To je i trovanje, što je pokazalo izvješće Zavoda za javno zdravstvo koje je napravljeno na zahtjev Ekoplusa".

Iz Centra poručuju da su mještani sigurni i da bi uskoro mogli udisati zrak prve kategorije. Simčić kaže kako su tvrdnje smiješne, da su to priče za malu djecu i da ne zna čime oni to potkrepljuju.

"Ovo izvješće govori o teškim trovanjima radnika. Dapače, preporuka je da se mjerenje napravi i na mjernoj stanici Pogled. Web stranica Zavoda za javno zdravstvo pokazuje još samo 6 parametara koje su uvjetno pod kontrolom sa povremenim ispadima, pogotovo lebdećih čestica. One prave stvari kao što su živa ili olovo, to su stvari koje su ispod stola i koje nekim čudnim putevima dolaze u javnost. Mi smrad osjetimo svako večer, to nije pitanje nečijeg uvjeravanja, već su to činjenice", napominje.

Otkriva kako u subotu u 9 sati ujutro organiziraju prosvjed, da su pozvali sve odgovorne, te da će im podršku dati mještani koji žive u blizini Koprivnice i Kaštjuna.

Za jesen su najavljena nova poskupljenja, a Simčić kaže da su to i očekivali te da je to pokazatelj loše politike gospodarenja otpadom i da netko radi posao kako ne treba i koji nije dobar. "Još većih poskupljenja će sigurno biti", kazala je zaključno.

