Nezavisni saborski zastupnik Mirando Mrsić u četvrtak je na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru ocijenio da najavljena Vladina mirovinska reforma stane u tri riječi: pljačka, ucjena i diskriminacija.

"Pljačka – zato što želi ono što imamo osobno na našim računima u drugom mirovinskom stupu. Ucjena – jer nas Vlada ucjenjuje da ako hoćemo mirovine, tada moramo sredstva iz drugog mirovinskog stupa dati državi i onda će to država potrošiti kako želi, a neće garantirati da ćemo imati veće mirovine. Diskriminacija – zato što svi uplaćujemo doprinose i PDV, a ne daju nam da imamo 27 posto dodatka na mirovine", pojasnio je Mrsić.

"Mirovinska štednja uvedena je kako bi osigurala da građani imaju veće mirovine nego one koje bi išle samo iz 1. mirovinskog stupa. U vrijeme kada se iz Hrvatske iseljava i kada manje ljudi radi 2. mirovinski stup trebao bi osigurati da nam mirovine budu veće. Umjesto da jačaju 2. mirovinski stup, premijer Andrej Plenković i ministar rada Marko Pavić uzimaju ono što je naše", upozorio je Mrsić.

Mrsić: Plenković i Pavić ucjenjuju građane i kradu im tri godine mirovine

Istaknuo je i da Vlada ucjenjuje građane da ako prebace sredstva u proračun, onda će im dati mirovinu koja će biti 600 kuna veća od one koju primaju iz 1. i 2. stupa. Bez obzira na to što građani mogu birati, to je u suštini ucjena, jer onaj tko to ne napravi imat će trajno manju mirovinu, istaknuo je te dodao da takvo rješenje ne osigurava trajnu stabilnost mirovinskog sustava jer će to u konačnici biti trošak veći od 111 milijardi kuna do 2040. godine.

"Plenkovića i Pavića očito nije briga što će u Hrvatskoj biti za 10 ili 20 godina jer oni svoj život vide u Europi, u Bruxellesu i Europskoj komisiji", smatra Mrsić.

"Što će Vlada učiniti s 87 milijardi kuna koliko ima u 2. mirovinskom stupu?" upitao je i odmah ponudio svoje uvjerenje da će "nakon podmirenja troška od 40 milijardi preostalih 47 utrošiti vjerojatno za još veća davanja braniteljskoj populaciji, prema kojoj je premijer Plenković ionako izdašan i dijeli im šakom i kapom kao Djed Mraz, ali ih svejedno ne uspijeva smiriti jer oni žele da ode".

"Svi građani plaćaju doprinose državi i PDV, i alimentiramo tih 27 posto sadašnjim umirovljenicima. Zbog čega nam Vlada to ne da kada mi budemo u mirovini?" pitao je te ustvrdio da "Pavić pokušava posvađati građane i stvoriti građane prvog i drugog reda". "To nije reforma, nego stvaranje međugeneracijskog sukoba i diksriminacije u mirovinskom sustavu", ocijenio je.

"Da Pavića ne zanima budućnost u Hrvatskoj, vidi se i po tome što je odlučio da se u mirovinu ide sa 67 godina 2031. objašnjavajući da je cilj da građani budu dulje u radnom odnosu, a cilj mu je zapravo da građanima ukrade tri godine mirovine", ocjenjuje Mrsić. Tako će imati manji trošak, a mirovine će biti za 200 do 300 kuna manje nego kada bi ostalo sadašnje rješenje, istaknuo je Mrsić.

"Plenković i HDZ dive se Orbanu, pokazalo je to i glasanje njihovih zastupnika u Europskom parlamentu, pa neka kao on kažu ne briselskim ćatama na sve ono što je loše za hrvatske građane", poručio je Mrsić te ocijenio da im je "jedina želja pokazati se kao sluge EU-a i osigurati fotelju u Europskom parlamentu na teret građana".

"Pavić je grobar mirovinskog sustava, štetočina koja ne poznaje sustav", ustvrdio je, zaključivši da nema smisla penalizirati mirovine te da treba nastaviti putem kojim se ranije krenulo po kojemu se prijevremeno umirovljenje ne bi vezalo za staž, a svi bi trebali imati pravo na dodatak od 27 posto.

Komentirajući stanje u svojoj bivšoj stranci SDP-u, rekao je da mu je žao što ga nitko nije slušao kad je prije godinu i pol dana govorio da se SDP treba mijenjati, prvenstveno vodstvo stranke. "Sve što sam predvidio sada se obistinjuje. Nadam se da će biti pameti u stranci da se ne raskole", apelirao je na bivše kolege. (Hina)