Gradilište Vrtovi svjetla zbog kojeg su prije nekoliko dana pali poduzetnik Milan Lončarić i ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić jedno je od najspominjanijih posljednjih dana.

''Projekt se nastavlja, iako u ovom trenutku strojevi miruju. Kako saznajemo iz tvrtke koja se bavi projektnim menadžmentom - gradnja za sada ide dalje, kao i prodaja stanova. Jedan dio stanova već je rezerviran i bit će očito izgrađeni. Jedno je sigurno - ti će stanovi gledati u zaštićeni spomenik kulture, odnosno u neboder u kojem se provjeravala kvaliteta žarulja.

Svjetlo tamo neko vrijeme ne svijetli, ali neće ga rušiti. USKOK je priopćio da su poduzetnici institucijama pokušali prijaviti štetu od potresa. Planirali su ga srušiti kako bi dobili još prostora za izgradnju stanova, ali do toga neće doći'', kazala je reporterka Petra Buljan u Dnevniku Nove TV.

To su sve osumnjičeni tražili od pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, a on od svog pročelnika za zaštitu spomenika kulture Stipe Tutiša i ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba Ivice Rovisa. Oni nisu privedeni, i dalje su na svojim funkcijama.

''Nismo dobili službenu potvrdu, no neslužbeno smo saznali da ravnatelja mora smijeniti Upravno vijeće tog Zavoda, a prije toga mu moraju dati priliku da se obrani. Kod pročelnika za zaštitu spomenika kulture situacija je drastično drukčija. Kako smo saznali - na njega vlast više ne računa. U najavljenoj reorganizaciji gradske uprave, njegovo ime će prvo letjeti s popisa. Kako saznajemo, taj odjel više neće postojati, a prvi obrisi te reorganizacije znat će se za desetak dana na prvoj sjednici Gradske skupštine.

Nadzorni odbor HRT-a jednoglasno pokrenuo postupak razrješenja glavnog ravnatelja Bačića: Odluka idući tjedan

Ministarstvo kulture o uhićenju Kazimira Bačića: ''Glavnog ravnatelja HRT-a imenuje i razrješava Hrvatski sabor te ćemo vas uskoro izvijestiti o daljnjim koracima''

Na pitanje jesu li osumnjičeni imali rezervnu opciju, u slučaju da dozvole ne uspiju ishoditi preko Grada, reporterka Buljan kaže kako se prema snimljenim razgovorima koji su iscurili u medije kao back up opcija spominjalo Ministarstvo kulture. "Oni nam kažu da to nije moguće ni ilegalnim ni legalnim putem i da nije moguće provući takav projekt jer on mora proći nekoliko instanci.

Također, kazali su nam da nemaju namjeru za sada provoditi internu istragu tko je taj kontakt kojeg su privedeni imali te da čekaju institucije da odrade svoj posao'', pojasnila je Buljan.

