Najveće iznenađenje izbora Mislav Kolakušić najavio je da nakon izbora za Europski parlament ide i na predsjedničke izbore, a cilj mu je postati premijer i ministar policije i pravosuđa. Ma, zašto samo to? Nije nama nikad dosta.

Tek što je izabran za europarlamnetarca, bivši sudac Mislav Kolakušić najavio je da će u utrku za Pantovčak. A krajnji mu je cilj, priznaje, biti na čelu Vlade.

''Mislim se kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske, jer birači su me birali da bih postao premijer, a ne da bi postao europarlamentarni zastupnik'', rekao je u intervjuu za Dnevnik Nove TV. Na pitanje Mislava Bage kako bi postao premijer ako bude Predsjednik, Kolakušić je odgovorio ''vidjet ćemo''. ''Ako budu prijevremeni parlamentarni izbori, onda ćemo se prvo natjecati na parlamentarnim izborima'', objašnjava Kolakušić.

Mislav Kolakušić (Foto: Dnevnik.hr)

Krajem godine održavaju se predsjednički izbori. E sad, uzmimo kao mogućnost da na njima bude izabran Mislav Kolakušić. Iako šef države nema previše ovlasti, Kolakušić želi i na Pantovčak. Izabran je za zastupnika u Europskom parlamentu gdje će imati izdašnu plaću i beneficije, ali njegova mantra o iskorjenjivanju korupcije i to preko noći i preko koljena ne može se ostvariti u Bruxellesu pa će probati na Pantovčaku.

Ali ups, nije ni to prava adresa. Pa će i na parlamentarne izbore s ciljem osvajanja ni više ni manje nego 76 ruku kako bi mogao postati premijer, bez koaliranja. Ali na parlamentarne izbore ne bi mogao s Pantovčaka. Kad bi se i snašao i, uzmimo za primjer, dobio većinu on bi bio taj koji bi dobio mandat za sastav Vlade. Mandat daje Predsjednik, a ako je to on, mandat bi dao samome sebi. Da, da, nema toga što Mislav Želim Biti Sve Kolakušić, ne može.

Banski dvori (Foto: Pixell)

Kad bi pobijedio na izborima, ne bi ambiciozni Kolakušić želio biti ''samo'' premijer. U tom bi slučaju, najavljuje, bio i ministar unutarnjih poslova i pravosuđa. Pitamo se zašto stati na tome. Imat će nekoliko mjeseci briselskog iskustva, pa može preuzeti i vanjske poslove. 2013. za vrijeme Milanovićeve Vlade poslao je na ocjenu ustavnosti Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Ergo, ima razloga i za vođenje Ministarstva financija, pa zašto ne i gospodarstva. Bavio se fotografijom, pa možda može preuzeti i Ministarstvo kulture. Fotografirao je mlade djevojke, pa eto prilike i za Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Nakon svega otvoreno je samo jedno pitanje: ''Spavaš li mirno Chuck Norris?''