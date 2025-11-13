Kada govorimo o brizi za muško zdravlje, često zaboravljamo da male stvari mogu napraviti veliku razliku. Movember je savršen podsjetnik da zdravlje nije nešto što možemo ostaviti za kasnije i da pravovremen pregled može biti ključan.

Ponekad sve što je potrebno su jednostavne riječi koje mogu motivirati one koje volimo da odvoje nekoliko minuta za sebe.

Zamislite da vaš tata, suprug ili sin odvoji samo deset minuta za sebe. Deset minuta koje mogu značiti sigurnost, mir i zdravlje. Često ostavljamo stvari za sutra, iznova ih odgađamo i mislimo da će sutra biti pravo vrijeme, ali pravi trenutak je upravo sada.

Movember je tu da nas podsjeti na to kako je briga o sebi zapravo ljubav prema sebi i onima koji nas okružuju. Svaka rečenica koju izgovorimo, svaki poticaj koji damo može motivirati muškarce da naprave jedan mali, ali ključan korak: pregled koji može spasiti život.

Movember: Pet rečenica kojima možeš potaknuti tatu, supruga ili sina da se pregleda (Foto: Getty Images)

Evo pet rečenica koje mogu potaknuti tatu, supruga ili sina da se pregleda:

"Tata, tvoja obitelj te treba. Posveti 10 minuta sebi i provjeri zdravlje."



"Zdravlje je i tvoj prioritet."



"Sine, pravovremen pregled može spriječiti veće probleme kasnije."



"Jedan pregled danas znači sigurnost za sutra, učini to za sebe i za one koje voliš."



"Zdravlje nije nešto što možemo odgoditi, pravi trenutak za pregled je sada."

Svaka od ovih rečenica nosi jednostavnu, ali snažnu poruku: briga o sebi nije sebičnost, već ljubav prema sebi i drugima. Samopregled, pravovremene liječničke kontrole i prevencija ključni su koraci u očuvanju zdravlja, a Movember nam daje priliku da to osvijestimo i prenesemo u svakodnevni život.

dm je već desetu godinu zaredom dio ovog globalnog pokreta, želeći dodatno osvijestiti važnost muškog zdravlja. Posebno ističe važnost samopregleda i pravovremenih pregleda jer svaki korak brige o sebi doprinosi dugoročnoj sigurnosti i zdravlju.

Uz to, dm svojim kupcima nudi i pogodnosti: od 16. do 30. studenog 2025. ostvarujete 10 x više bodova na proizvode muške njege, dodatke prehrani te sport i vitalnost. Dovoljno da u isto vrijeme nagradite sebe i učinite nešto dobro za svoje zdravlje.

Tijekom cijelog studenoga traje dm Movember kampanja MoveIT za Movember. U tom razdoblju svi koji voze, trče ili hodaju u odabranim teretanama Gyms4You mogu biti dio velike misije – prikupiti 1.000.000 kilometara i tako pomoći u podizanju svijesti o muškom zdravlju.

Svaki kilometar dm pretvara u donaciju te iznos od 10.000 eura dm donira Institutu Ruđer Bošković za istraživanje ranog otkrivanja raka prostate. Svaki korak, svaki kilometar, doprinos je ovoj važnoj priči o zdravlju.

Movember nije samo mjesec brige za brkove. To je mjesec brige za muškarce u našim životima. Motivirajte tatu, supruga ili sina da naprave jedan mali, ali ključan korak: pregled koji može učiniti veliku razliku. I dok oni brinu o svom zdravlju, vi ih možete inspirirati jednostavnim riječima, malim gestama i zajedničkom brigom za sreću svih.