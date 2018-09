Most nezavisnih lista prozvao je u ponedjeljak HNS zbog privatizacije reforme obrazovanja, a ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak optužili su da "prodaje maglu".

"Jučer je čelnik HNS-a Ivan Vrdoljak u stranačkim prostorijama održao konferenciju za novinare na kojoj se hvalio reformom obrazovanja, što je neprihvatljivo jer se obrazovanje tiče svih, a ne samo jedne političke stranke", rekao je na konferenciji za novinare saborski zastupnik Mosta Marko Sladoljev.

Ministrica Divjak, kazao je, stalno ponavlja da je zaslužna za reformu obrazovanja, ali stari problemi su ostali, a u resornom ministarstvu nisu bili u stanju niti promijeniti pravilnike.

"Učenici nemaju knjige, a iz Ministarstva poručuju - bit će ih! To je neozbiljno. Radni materijali prebacit će se na leđa učitelja i roditelja, jer radne listiće i radne bilježnice treba isprintati", kaže Sladoljev.

Situacija s asistentima u nastavi, tvrdi, opet neće biti riješena na početku školske godine nego će se rješavati "usput". Asistente bi trebalo plaćati iz proračuna, a ne iz projekata gdje udruge glume paradržavne organizacije, mišljenja je Sladoljev.

Problem imaju i nastavnici koji su na zamjenama jer tijekom praznika gube sva radnička prava, a onda ih ponovo zapošljavaju na početku školske godine.

Najave većih plaća učitelja "mjehur od sapunice"

Među problemima ističe i Pravilnik o prosvjetnoj inspekciji koja, pojašnjava, mora izlaziti na teren na svaku prijavu, a većina ih je anonimna.

Mostova saborska zastupnica Sonja Čikotić ističe da u reformi nije smjelo biti upliva politike.

"Birali smo stručnjake koji bi trebali napraviti najbolju stvar za našu djecu, nije smjelo biti upliva politike, a onda je premijer kao političar stao je na čelo Posebnog stručnog povjerenstva (PSP) za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije", naglasila je.

Izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama nisu se dotakle korjenitih promjena, nego su propisale "faraonske ovlasti" ministrici. Izmjene zakona su obećavajući, a ne konkretan dokument, ustvrdila je Čikotić.

Posebno su je, kaže, zaintrigirale najave o većim plaćama učitelja koji će se angažirati na radu na EU projektima. "Uvjeravali su nas da su učitelji silno bitni, ministrica je govorila 'eto napokon će učitelji biti plaćeni za rad na EU fondovima', ali i to je bio mjehur od sapunice", kaže Čikotić.

Most je, podsjetila je, preko amandmana tražio da povećanje od 30 posto bude na punu plaću, što je odbijeno. Zato predlaže izmjene zakona tako da učiteljima bude povećanje do 30 posto za rad na projektima i to će pustiti u saborsku proceduru, najavila je Čikotić. (Hina)