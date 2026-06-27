hodaj za liku
Ličani na nogama, organizirali prosvjed zbog tona otpada i prerade litija: Oglasili se vlasnici tvornice
Organizator prosvjeda "Hodaj za Liku" je Građanska inicijativa Gospić je naš dom.
Uoči prosvjeda "Hodaj za Liku" protiv ilegalnog odlaganja otpada i izgradnje pogona za preradu litijevih soli u industrijskoj zoni Smiljansko polje, tvrtka Jedro DS Innovation koja stoji iza tog pogona, poručila je da posluje zakonito te da njezin proizvodni proces neće ugrožavati okoliš.tri vijesti o kojima se priča VREMENSKA PROGNOZA Prženje se nastavlja, ali stiže i promjena: Pogledajte kada točno prestaje toplinski val i gdje prijeti olujno nevrijeme zračni udari Amerika izvela nove napade na Iran upozorili mještane Kod Zagreba viđen vuk, približava se kućama: "Budite na pojačanom oprezu"
Prosvjedna povorka "Hodaj za Liku" krenula je u subotu u 10 sati od lokacije nezakonitog odlagališta otpada - Silosa u Gospiću do pogona tvrtke Jedro DS Innovation u Smiljanskom polju.
Organizatori navode da se time simbolično povezuju dvije lokacije "koje obilježava isti obrazac u kojemu se odluke o zdravlju i budućnosti Like donose bez građana, transparentnosti i poštovanja procedura".
Organizatori ističu kako će tijekom prosvjeda od države zatražiti ispunjenje nekoliko ključnih zahtjeva.
Prosvjed Foto: Zoran Oreskovic/PIXSELL/Pixsell
Među njima su javna objava svih postojećih analiza te provedba neovisnih analiza tla, otpada i podzemnih voda, izrada konkretnog i vremenski obvezujućeg plana sanacije cjelokupne količine otpada, kao i ukidanje građevinske dozvole za tvornicu litija te donošenje rješenja o obvezi izrade Studije utjecaja na okoliš uz provedbu javne rasprave.
Tvrtka Jedro DS Innovation u subotu je u priopćenju istaknula kako posluje u skladu sa svim zakonskim propisima te da namjerava zatražiti uporabnu dozvolu i pokrenuti proizvodnju. Navode da će pogon prerađivati litijev karbonat u litijev hidroksid monohidrat, sirovinu za proizvodnju baterija za električna vozila, te da će zapošljavati više od 70 radnika, većinom lokalnog stanovništva i povratnika iz inozemstva.
Poručuju da tijekom proizvodnog procesa neće biti onečišćenja okoliša. "Proizvodni proces zasnovan je na zatvorenom, kružnom vodenom toku, koji minimizira potrošnju vode i potpuno otklanja ispuštanje otpadnih voda u okoliš. Cijeli postupak prerade zatvoreni je krug i ne može doći do ispuštanja litijevih spojeva, soli ili vapna koje se koristi u procesu u okoliš", stoji u priopćenju.
Podsjećaju i da su održali sastanke s predstavnicima građanskih inicijativa te poručuju da razumiju zabrinutost dijela javnosti zbog ranijih negativnih iskustava u Lici. Stoga žele javnost upoznati sa svim činjenicama o pogonu i dokazati kako je njihova "djelatnost sigurna za okoliš".
Organizator prosvjeda "Hodaj za Liku", Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" tvrdi da više od godinu i pol nakon otkrića nezakonito odloženih 35.000 tona otpada u Gospiću lokacija nije sanirana, a javnosti nisu dostupni cjeloviti nalazi analiza vode i tla. Protivi se i pogonu za preradu litijevih soli u Smiljanskom polju, za koji smatra da je izgrađen bez javne rasprave i studije utjecaja na okoliš.
Ovog je tjedna Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo nove postupke javne nabave za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, nakon što je prethodni natječaj propao bez pristiglih ponuda.
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na konferenciji za medije u četvrtak je poručilo kako Vlada preuzima "punu financijsku odgovornost" za sanaciju ilegalnog odlagališta te da rezultati monitoringa voda i podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo trenutačno ne upućuju na ugrozu javne vodoopskrbe na području Gospića i Otočca.
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