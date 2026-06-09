Inicijativa Mosta podigla prašinu: "I velike europske zemlje su protiv, nema straha"

A bez obzira trošili svoj novac na najam pedaline, večeru u restoranu ili kuglicu sladoleda, zašto bi netko vidio koliko i na što trošimo? Pitaju se to u Mostu, pa najavljuju referendum kako bi zaštitili gotovinsko plaćanje. Građani uglavnom podržavaju, a ostale stranke inicijativu - odbacuju.

"Kupite jogurt, idete platiti karticom preko vašeg mobitela - vi prislonite mobitel i čekate da se pojavi ona zelena kvačica. Dakle, da biste vi nešto platili netko to treba odobriti. Kada imate u svom džepu 20 eura, nitko ne treba odobriti hoćete li vi svoj novac potrošiti, nitko ne mora znati što će te vi kupiti", rekao je Nikola Grmoja, predsjednik MOST-a.

A to žele napraviti, kažu, po uzoru na Slovačku, Mađarsku, Sloveniju, Švicarku koje su gotovinsko plaćenje već zaštitile Ustavom. Građani u potpunosti za.

"Besmisleno je da se novac digitalizira, ja prva ne bi voljela da se sve transakcije prate. Mislim da nas dovoljno s tim zamaraju. Tako da samo keš", komentirali su građani, dodajući: "Uvijek je lijepo dok ima malo papira koji se izmjenjuje".

MOST sve ovo upravo i radi, tvrdi ministar financija, samo da bi se dopao građanima.

Tomislav Ćorić Foto: DNEVNIK.hr

"Plaćanje u gotovini u RH je zakonski oblik plaćanja koji nikada ni na koji način nije i neće biti doveden u pitanje", poručio je ministar Tomislav Ćorić.

Nemaju podršku niti u u drugim stranakama.

"Digitalni euro jača euro kao valutu u odnosu na dolar i to treba bit ekonomista i treba dublje ući u tu tematiku da se vidi da gotovina nije ugrožena", rekao je zastupnik Saša Đujić (SDP).

Stipo Mlinarić Foto: DNEVNIK.hr

"Možemo ići na referendum da zabranimo Jetije, ali nismo ga još vidjeli tako i ovo nismo nigdje vidjeli da se spominje zabrana gotovine", dodao je Stipo Mlinarić (DP).

Više od 80% transakcija u Hrvatskoj, tvrdi ekonomist Novotny, već se odvija digitalnim putem. I nema straha, uvjerava, da će gotovina nestati jer su protiv toga i Europska središnja banka i velike europske zemlje.

"Nijemci vole gotovinu i privrženi su gotovini i sigurno se neće odreći fizičkog eura. A u Hrvatskoj je siva ekonomija vrlo jaka, koja proizlazi iz činjenice da se koristi gotov novac u svakodnevnim transakcijama, pogotovo u turizmu", poručio je ekonomski stručnjak Damir Novotny.

Zaštita plaćanja gotovinom dio je MOST-ove deklaracije kojom se zalažu za etički pristup razvoja tehnologije i umjetne inteligencije. A cilj im je zaštititi ljudsko dostojanstvo u digitalnom prostoru.