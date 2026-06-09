Inicijativa Mosta podigla prašinu: "I velike europske zemlje su protiv, nema straha"

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Piše DNEVNIK.hr, Sabina Tandara Knezović, 09. lipnja 2026. @ 19:50 komentari
Nikola Grmoja - 3
Nikola Grmoja - 3 Foto: DNEVNIK.hr
Ministar financija tvrdi da MOST traži referendum samo kako bi se dopao građanima, a nemaju podršku ni ostalih stranki.
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