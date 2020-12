Politička stranka MOST bira novo vodstvo stranke, ali ovaj put elektroničkim putem. Uveli su i dvije nove funkcije, međunarodnog tajnika i tajnika za mlade. Rezultati izbora trebala bi biti predstavljeni u ponedjeljak, 21. prosinca.

MOST bira novo vodstvo stranke, a izbori su organizirani elektroničkim putem te osim predsjednika i Predsjedništva bira se Glavni odbor. Božo Petrov ima jednog protukandidata za čelno mjesto, Brunu Petrušića. Most uvodi i dvije nove funkcije koje do sada nije imao, a to su međunarodni tajnik i tajnik za mlade. Rezultati izbora i predstavljanje novog vodstva trebali bi biti u ponedjeljak, 21. prosinca.

''Prva smo politička opcija koja to čini elektroničkim putem. Naši članovi iz sigurnosti svojih domova putem svojih mobilnih uređaja mogu glasovati za kandidate za predsjedništvo, glavni odbor, nadzorni odbor. Biraju se i dva potpredsjednika, jedan politički tajnik, i naravno predsjednik. Tu imamo dva kandidata Božu Petrova i Brunu Petrušića. Kakvi god rezultati bili, MOST ostaje jedna od najvažnijih političkih opcija koja će u budućnosti siguran sam biti sprema za preuzimanje odgovornosti i vlasti u Hrvatskoj'', izjavio je Nikola Grmoja, politički tajnik MOSTA.

