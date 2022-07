Prometni stručnjak Željko Marušić komentirao je koje opasnosti vrebaju za Pelješki most.

Pelješki most u utorak iza ponoći otvoren je u oba smjera. Cijeli dan oblježen je brojnim događanjima i svečanostima kako bi se obilježio ovaj zaista važan projekt kojim je povezano hrvatsko kopno. Mostom je u srijedu u ranim jutarnjim satima već prešlo oko 1.500 vozila.

Sukladno odluci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te uprave Hrvatskih cesta, ograničava se promet teretnim vozilima najveće dopuštene mase iznad 7,5t po Pelješkom mostu i njegovim pristupnim cestama.

Kako je rečeno ograničenje se ne odnosi na teretna vozila koja imaju utovar ili istovar na području poluotoka Pelješca, koja imaju dozvolu za izvanredni prijevoz kao i za vozila hitnih službi, oružanih snaga RH, vozila za održavanje cesta te vozila gradilišta.

Više ugroza

Prometni stručnjak Željko Marušić komentirao je otvorenje mosta, odnosno koje opasnosti vrebaju za Pelješki most, naglašavajući da most ima više stupnjeva ugroza.

"Prvo trebamo krenuti s ugrozom zbog trusnog područja i potresa. To je riješeno kvalitetnom izvedbom", rekao je Marušić za N1. Naglasio je da treba reći da postoji i ugroza od terorizma.

"Taj most treba uvijek biti čuvan kao strateški objekt i onda dolaze ugroze prometa. Pelješki most mora biti primjer sustavnog videonadzora onoga što zagovaram za cijeli prometni sustav. On mora biti u sustavu nadzora i ne bi se smjelo dogoditi da nadzorne kamere ne budu u sustavu prometne sigurnosti kao sada u tunelima gdje nadzornici HAC-a kad utvrde da netko primjerice vozi 200 km/h mogu mu staviti soli na rep, jednostavno to nije u sustavu prometne sigurnosti", rekao je.