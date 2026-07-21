Kanaderi ne staju: Vrhunac protupožarne sezone intenzivniji je nego prethodnih godina

Hrvatske protupožarne zračne snage dosad su ove sezone sudjelovale u gašenju 33 požara duž Jadranske obale, a ovogodišnji najintenzivniji dio sezone zahtjevniji je nego prethodnih godina, izvijestilo je u utorak Ministasrtvo obrane (MORH).

Pripadnici zračnih snaga iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS) nalaze se u najzahtjevnijem dijelu protupožarne sezone. Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen istaknuo je da je ovogodišnji vrhunac sezone, s obzirom na broj požara, intenzivniji nego prethodnih godina, ali da su piloti, tehničari i flota u punom sastavu.

"Eskadrila ima veliko iskustvo koje gradimo desetljećima i naše se znanje kontinuirano nadograđuje. Ukratko, spremni smo odgovoriti na sve zadaće, kako u Hrvatskoj, tako i u Europi u okviru programa RescEU", poručio je pukovnik Došen.

Piloti 855. protupožarne eskadrile su u razdoblju od 15. lipnja do 21. srpnja do 8 sati sudjelovali u gašenju 12 požara u Šibensko-kninskoj županiji, 11 u Splitsko-dalmatinskoj, sedam u Dubrovačko-neretvanskoj, dva u Zadarskoj te jednog požara u Ličko-senjskoj županiji.

Tijekom srpnja gasili su požare u Komiži na Visu, Ivanu Dolcu na Hvaru gdje su u jednom danu bila angažirana četiri kanadera, potom u Blatu na Korčuli gdje su u jednom danu bila angažirana tri kanadera i jedan Air Tractor.

Dva kanadera bila su angažirana u gašenju požara u Vinišću kod Trogira, Grebaštici kod Vodica, Vrpolju u Šibensko-kninskoj županiji te u Metkoviću.

Piloti 855. protupožarne eskadrile gasili su požare i na Telašćici na Dugom Otoku, kao i na otoku Mljetu.

Osim gašenja, zračne snage provele su i 20 protupožarnih izviđanja duž hrvatskog priobalja kako bi se pravovremeno identificirale rizične situacije i spriječilo širenje mogućih požara.

Tijekom intervencija i izviđanja od početka druge faze protupožarne sezone izvršeno je 2508 letova, pri čemu je ostvareno 368 sati i 35 minuta naleta, izbačene su 12.142 tone vode, prevezeno devet osoba i četiri tone tereta te su utrošene 8394 litre pjenila.

Tim besposadnih zrakoplovnih sustava bio je angažiran dva puta.

Ove godine zaprimljeno je 128 zahtjeva Hrvatske vatrogasne zajednice za gašenje protupožarnim zrakoplovima, pri čemu je izvršeno 3019 letova i ostvareno 447 sati i 20 minuta naleta te je pritom izbačeno 14.367 tona vode i utrošene 8553 litre pjenila, što govori o razmjerima angažmana i težini intervencija koje su bile potrebne, navedeno je u priopćenju Ministarstva obrane (MORH).