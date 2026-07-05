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Buknuo požar kod Trogira: Vatra prijeti i kućama, stanovništvu je ugašena i struja

Piše DNEVNIK.hr, Sofija Preljvukić, 05. srpnja 2026. @ 17:31 komentari
Požar kod Trogira
Požar kod Trogira Foto: DNEVNIK.hr
Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage, a u pomoć je stigao i kanader.
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