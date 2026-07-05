Buknuo požar kod Trogira: Vatra prijeti i kućama, stanovništvu je ugašena i struja

U popodnevnim satima buknuo je požar u Vinišću kod Trogira. Vatra prijeti i kućama, a prema informacijama koje imamo, stanovništvu je ugašena i struja. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage, a u pomoć je stigao i kanader.

"Nakon 15 sati dobili smo dojavu o izbijanju požara. Podigli smo odmah operativno područje Trogir-Kaštela. Požar se približio kućama, ali evo prema mojim saznanjima ni jedan stambeni objekt nije izgorio. Na požaru rade dva protupožarna zrakoplova", rekao je Marin Buble, zapovjednik DVD Trogir.

Marin Buble, zapovjednik DVD Trogir Foto: DNEVNIK.hr

Vatrogasci su se cijelu noć borili s vatrom u mjestu Ivan Dolac na južnim padinama otoka Hvara koja je došla do zidova kuća, a mještani su se danas bacili na čišćenje.

Požar na Hvaru Foto: DNEVNIK.hr

Opožareno je 200 hektara makije, borova i vinograda. Oko 60 vatrogasaca borilo se s vatrom koju bi teško zaustavili bez četiri kanadera. Izgorjele su neke okućnice i poljski objekti te dva starija automobila. Policija istražuje uzrok požara.

"Ne možemo još sa sigurnošću reći da će požar danas biti ugašen. Evo ga diže maestral, sve snage su još i dalje aktivne. Dobili smo pojačanje sa kopna iz operativnog područja Sinj i Imotski, 15 vatrogasaca. Evo sada radimo na sanaciji još uvijek aktivnog na kompletnom požarištu", rekao je Roman Radonjić, zapovjednik DVD-a Jelsa.

Roman Radonjić, zapovjednik DVD-a Jelsa Foto: DNEVNIK.hr

"Prije je bilo poljoprivredno zemljište koje je bilo obrađeno i ono je čuvalo te požare, a od sada će sve više i više požara bit na račun toga što ta zemlja nije kultivirana. Bez kanadera Ivan Dolac bi bio spaljen", rekao je Ante.

Ante Foto: DNEVNIK.hr