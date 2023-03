Zahvaljujući brzoj reakciji Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pacijent je dobio novo srce koje je transportirano Black Hawk helikopterom.

Pacijent koji je jučer, zahvaljujući brzoj reakciji Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, točnije dežurne posade 194. eskadrile transportnih helikoptera, 91. krila, dobio novo srce, u stabilnom je stanju. Ovo je, ističu iz MORH-a bio, dogovoren let, odazvali su se pozivu transplantacijskog koordinatora Ministarstva zdravstva, no bude li zatrebalo hitno reagirati, od poziva do polijetanja treba im svega 15-ak minuta.

VIDEO Black Hawkom prvi put prevezeno srce za transplantaciju, reporterka Dnevnika Nove TV: "Po svemu sudeći, ovakvih će akcija biti još"

Devet transplantacija srca u dva mjeseca! "U toj lutriji koja se zove Eurotransplant očito smo u zadnje vrijeme došli na vrh"

"Let je otprilike trajao oko sat vremena, to nam ovisi naravno o vremenskim uvjetima i vjetru. Tako smo u jutarnjim satima preveli transplantacijski tim u trajanju od sat vremena", poručuje Antonija Trupnić, časnica za odnose s javnošću.

Nakon uspješno provedene operacije transplantacijski tim s organom uspješno je prevezen iz KBC-a Split u Zagreb. Sletjeli su u vojarnu "Pukovnik Marko Živković" gdje ih je dočekalo vozilo za prijevoz transplantacijskih organa.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.





Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.