Mladiću kojeg je pregazila Hitna oštećen vid, a tinejdžericu čeka teška operacija: ''‘Nije to striček namjerno...''

Najteže ozlijeđeni mladić, kojeg je na Bundeku pregazilo vozilo Hitne pomoći, uskoro će s jedinice intenzivnog liječenja biti preseljen na odjel.

Izvan je životne opasnosti, ali put oporavka je i dalje dug. Zbog oštećenja krvnih žila vratne kralježnice došlo je do problema u centru za vid i ravnotežu, no liječnici se nadaju najboljem, piše Jutarnji list.

Druga tinejdžerica, koja je također teže nastradala, u ponedjeljak je iz Klinike za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj prevezena u Kliniku za traumatologiju, gdje će nastaviti liječenje.

Njezin otac upozorio je da je uzrujana je zbog prijatelja, ali i raznih netočnih informacija o okolnostima nesreće, a oboje ne krive vozača: ''Kći mi je rekla: Tata, striček to nije napravio namjerno, ja mu opraštam i nisam ljuta na njega.''

Pokušao je i doći preko odvjetnika do pritvorenog vozača Hitne, a čak ga je i htio posjetiti da mu sam to kaže, ali s obzirom na to da je vozaču određen istražni zatvor, odvjetnik je rekao da to nije moguće.