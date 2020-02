Od subote se u osječkoj bolnici nalazi mladić iz Đakova zbog sumnje na zarazu opasnim koronavirusom. Iako su prethodna dva testiranja bila negativna, napravljen je i treći nalaz koji je također negativan, no voditelj Odjela za kliničku mikrobiologiju KBC-a Osijek Domagoj Dernjačević kazao je da su uzroci pacijenta u izolaciji ipak poslani na dodatno testiranje u Njemačku.

Voditelj Odjela za kliničku mikrobiologiju KBC-a Osijek Domagoj Dernjačević za Dnevnik Nove TV potvrdio je da su rezultati trećeg testiranja na koronavirus 26-godišnjeg Đakovčanina negativni, no uzroci su poslani na daljnje testiranje.

''Sudeći po sadašnjim rezultatima, neće biti do kraja moguće zaključiti rezultat ovih testiranja. Potvrdni testovi su ponovno bili negativni i, na osnovu onoga što sam čuo, uzroci su poslani na dodatno testiranje u Berlin koji je referentno mjesto za testiranje ovakvih uzoraka'', rekao je Dernjačević.

Predstojnica Klinike za infektologiju KBC-a Osijek: ''Bolesnik je desetog dana po povratku iz Kine dobio temperaturu. Sad je više nema, no ostaje u izolaciji"

Kada će biti moguće doznati rezultate?

Morat ćemo pričekati da prođe cijela procedura, dok se to iznova ne istestira. Kao što znate, to je jedna nova situacija, novi su i testovi. Puno toga se još mora saznati i spoznati, osobito o samom virusu, a jednako tako i mogućnostima testiranja. Nije uvijek jednostavno dobiti nedvojbeni rezultat u prvim postupcima testiranja.

Koliko procedura može trajati?

Vjerujem da će to biti relativno brzo gotovo. Uvijek to ovisi o kvaliteti samog uzorka i o mogućnostima dokazima virusa. To opet ovisi o stanju bolesnika i bolesti u smislu razvoja i kliničke slike bolesti. S obzirom na to da je bolesnik koji je hospitaliziran kod nas u KBC-u u prilično dobrom stanju, on je bez simptoma trenutno ili s vrlo blagim simptomima, samim time je i značajno teže doći do virusa, ako je i bila takva infekcija. Ona je sada u rezoluciji i pacijent je u ozdravljenju.

Kada je pacijent stigao iz Kine, a kada je zaprimljen u bolnicu?

Pacijent je iz Kine stigao prije 10-ak dana. Javio se svom liječniku kada je zafibrirao, imao je temperaturu 38 stupnjeva i liječnica opće medicine je postupila zaista savjesno. Ona je obavijestila našu Kliniku za infektologiju. Tada je organiziran prijem bolesnika, u skladu sa svim pravilima struke, prema naputcima Ministarstva i na osnovu toga je zaprimljen u najkraćem mogućem roku. Tijekom boravka u bolnici ne pokazuje nikakvu progresiju bolesti. On je, zapravo, u fazi vrlo solidnog zdravlja, s minimalnim znakovima bolesti i samim time se i dalje nadzire do kraja ove procedure.

Klinika za infektologiju KBC-a Osijek (Foto: Davor Javorović/Pixsell)

Podsjetimo, mladić iz Đakova u Šangaju je boravio poslovno, a u subotu je zaprimljen u KBC Osijek, gdje je stavljen u izolaciju te su nad njim dosad obavljena tri testiranja.

