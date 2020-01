Učenici zagrebačke prirodoslovne škole Vladimir Prelog na jedan dan postali su zastupnici u Europskom parlamentu. Nagrada je to za video uradak na temu ekologije koji je proglašen među najboljima u Hrvatskoj.

Iako je u Parlament stiglo 500 učenika iz cijele Europe, hrvatski školarci su najzapaženiji. A zaradili su i najjači pljesak, ali i simpatije ostalih.

Upozorenjima o okolišu zagrebački učenici na video natječaju osvojili su put u europski parlament gdje su se jedini predstavili pjesmom. I to na svom jeziku, u narodnim nošnjama. „Aaaa, oduševljeni su. Odmah su nam čestitali, a i voditelji ovdje su nam odmah čestitali. Bilo im je prekrasno“, rekli su nam učenici iz škole, Nikola i Lana.

Uz hrvatske, stigli su i učenici iz još dvadeset zemalja članica. Dotakli su se brojnih aktualnih tema, od migracija do klimatskih promjena. „Jedna zemlja ne može se sama suprotstaviti migrantskoj krizi, na primjer Italija ili Hrvatska. U Uniji smo s razlogom, zar ne?“, zapitala se u svom govoru jedna od naših učenica, Farah Mulamerović.

„Što EU planira u budućnosti učiniti po pitanju povećanja kazni, s obzirom da sadašnje kazne nisu ni približne iznosu koji tvrtke zarađuju prodajući isti proizvod manje kvalitete, ali veće cijene u različitim dijelovima EU?“, zanimalo je učenicu Korinu Lorenz.

Odgovorila joj je prva potpredsjednica Europskog parlamenta Mairead McGuinness. „Molila bih Vas za strpljenje oko toga, ali i da na toj temi inzistirate. Sad ste mi ovo rekli i ja ću odmah proći sve ove teme sa svojim kolegama i napomenut ću im da je ovo tema koja je i dalje problem i oko koje moramo učiniti više“, kazala je,

Kao i u stvarnosti, o prijedlozima se glasovalo. Sve je to njima zabavno, kažu, ali nisu baš sigurni bi li uskočili u cipele, recimo, Dubravke Šuice ili Tonina Picule. Korina tako tvrdi da se ne bi bavila tim poslom jer joj nije dovoljno privlačan, dok Stjepan ipak smatra da bi, iako mu sada to nije zanimljivo, jednog dana to i želio raditi jer se radi o odlukama koje se tiču i njega samoga.

A da bi danas bili među najaktivnijim zastupnicima, tjednima su ih pripremali profesori. „Najveću potvrdu mi je dala kolegica iz Slovenije iz Maribora, kad sam izlazio rekla je: Svaka čast Hrvati, pregazili ste cijelu dvoranu“, zadovoljan je bio i ravnatelj škole Zlatko Stić. Od njih bi mnogi mogli i učiti.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr