Liječnik koji je skrbio u posljednjim danima o pokojnom Mladenu Kušecu na društvenoj je mreži napisao kako nije znao tko mu je pacijent dok nije vidio ime i prezime. Nakon toga, pacijent je pitao njega za ime, a onda je imao posjetu na radno mjesto.

Josip Stević na Facebooku je napisao da mu je jedan od pacijenata bio poznati književnik Mladen Kušec. Svoje iskustvo opisao je u toploj priči u kojoj je sadržana sva veličina pokojnog književnika.

Kako je napisao, nije bio svjestan o kome skrbi sve dok nije vidio ime i prezime pacijenta. Tada je taj pacijent pitao za njegovo ime.

"Neki dan mi je pacijent bio poznati hrvatski književnik Mladen Kušec. Onemoćao od starosti i bolesti, nisam ni skužio o kome skrbim, ali sam naravno bio pristupačan i ljubazan (kao i sa svima neovisno jesam li na poslu - jer to je najmanje što čovječanstvu možemo dati), i tek kad sam vidio ime i prezime zazvonilo mi je.

Pitao me je moje ime. Sat vremena nakon što je otišao kući, na hitnu je došla nepoznata ženska osoba i potražila me. Bila je to njegova kćer, koja mi je donijela njegovu knjigu, s posvetom netom napisanom od zuba vremena drhtavom rukom, pa nije bas sve prepoznatljivo, al' baš zato ima posebnu čar dočarane prolaznosti.

Sinoć sam došao na posao u noćnu, i već kao obrađen pacijent, čekao je sanitetski prijevoz kući. Obradovali smo se kada smo se vidjeli, i zamolio me da ga okrenem na bok. Rekao sam mu da sam pročitao knjigu i da je prekrasna i da riječi pjesama u njoj, totalno pašu uz neke moje fotografije i da ću se poslužiti njima. Bilo mu je drago i nasmijao se. A danas umro", napisao je Stević na Facebooku.

Preminuo Mladen Kušec, legendarni novinar i autor brojnih knjiga za djecu i mlade