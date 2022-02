Dragan Despot ne može, ali Mladen Bajić može. Ne može ni niz drugih priznatih akademika, sudaca, umjetnika, ali bivši zamjenik Glavne državne odvjetnice ostao je raditi u DORH-u i nakon odlaska u mirovinu s navršenih 70 godina. Štoviše, nakon godinu dana ugovora o djelu za intelektualne usluge, nedavno mu je produljen ugovor na još pola godine. Mandati Mladena Bajića ostali su obilježeni nizom procesa, protuoptužbama optuženika, vraćanjem optužnica, objavama transkripta.

Već drugu godinu Mladen Bajić za DORH je nezamjenjiv. U mirovini je, ali ostao je raditi na ugovor o djelu, angažiran je za pružanje intelektulnih usluga, jer nisu mu uspjeli pronaći zamjenu. I još uvijek nisu.

Više od godinu nakon odlaska Mladena Bajića s funkcije ostalo je nepopunjeno radno mjesto zamjenika glavne državne odvjetnice. U prosincu je ponovno objavljen oglas da je slobodno to radno mjesto.

DORH odgovorio

Iz DORH-a za Dnevnik Nove TV poručuju da će, čim se to radno mjesto popuni, prestati potreba za angažmanom Mladena Bajića.

Prvi natječaj je poništen, pa to radno mjesto, za državne odvjetnike kruna karijere, nikako da se popuni. Iz DORH-a tek nejasan odgovor da je Mladenu Bajiću produljen ugovor na još pola godine jer Ministarstvo pravosuđa nije donijelo odluku o osnivanju Visokog državnog odvjetništva, a o tome ovisi procjena koliko im zamjenika treba. Iz ministarstva im uzvraćaju - broj zamjenika određuje se na prijedlog Glavne državne odvjetnice. DORH je dostavio i podatke o angažmanu Mladena Bajića.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kao naručitelj usluge, sukladno ugovoru o djelu, isplaćuje Mladenu Bajiću neto iznos mjesečno 10.500,00 kuna, pri čemu poreze i doprinose plaća također naručitelj sukladno zakonskim odredbama vezanim za ugovore o djelu, kao i prirez za Grad Split, i to sukladno mišljenju nadležnog tijela.

Tvrde i da Bajić savjetuje, ali ne donosi odluke. Mladen Bajić oglušio se na upite o svom statusu. Pred kameru ne žele ni glavna državna odvjetnica. Zašto je baš on zadržan nakon mirovine?

''Ja mislim zapravo da je to jedna nedopustiva situacija'', smatra odvjetnica Višnja Drenški Lasan.

''Radi se opasan presedan''

Stvorila se potreba za čovjekom koji će obavljati određeni posao, ali se nije stvorila potreba za Mladenom Bajićem. Objašnjava i da Bajić više nije pravosudni dužnosnik niti snosi odgovornost kao drugi dužnosnici u sustavu.

''Ono što je zabrinjavajuće jest da se radi jedan opasan presedan ako je pokojni akademik Krapac, kojem nitko ne može osporiti njegovo enormno znanje iz područja kaznenog prava, morao odstupiti sa svoje funkcije i nije mu se mogao nastaviti mandat suca ustavnog suda. Ako profesor Paladino koji u svjetskim razmjerima osoba koja je radila posao tako da su svi za njega znali, onda ne vidim razloga zašto se zapošljava odnosno nekom prema ugovoru o djelu omogućava nastavak rada'', kaže odvjetnica.

Pokrenuo niz procesa

Mladen Bajić pokrenuo je niz poznatih procesa, poput kaznenog progona Ive Sanadera. Neki su završili osuđujućim, neki oslobađajućim presudama.

Iz SDP-a traže očitovanje Glavne državne odvjetnice. Skandal je to ako se pita Mostovca Nikolu Grmoju.

"Isplaćuju mu se novci, osim toga on ima očito pristup istragama DORH-a, što je nedopustivo. To može imati samo netko tko je zaposlenik Državnog odvjetništva, a ne netko tko je zaposlen na ugovor o djelu. Isto tako, postavlja se pitanje beneficija koje on ima. Je li on u ovom periodu dok je bio na ugovoru o djelu koristio beneficije koje imaju zamjenici glavnog državnog odvjetnika? Tu su pravo na stan i ostale beneficije'', kaže.

Iz DORH-a su odgovorili da Mladen Bajić nije u državnom stanu od siječnja prošle godine, te da se on ugovorom obvezao da će sve podatke čuvati kao poslovnu tajnu.

