Za neke građane i građanke Banije koja muku muči s obnovom ukinuta je podjela toplog obroka. Zašto i po kojim kriterijima, za Dnevnik Nove TV objasnio je gradonačelnik Gline Ivan Janković.

''U Glini nitko neće ostati gladan. Preko Županije prema novoj formuli idu obroci, odnosno lokalni stožeri su tu karika da daju neku sliku s terena. Ako se na 500, 600 kontejnera kojih ima na području i 1500 ljudi koji su primali obrok, dogodi jedan propust na nekom mjestu, ne znam zašto i kome je potrebno da budu bombastični naslovi, senzacionalizam ili PR određenih osoba'', kazao je za Dnevnik Nove TV gradonačelnik Gline Ivan Janković u razgovoru s reporterom Domagojem Mikićem.

''Svaki dan smo na terenu, i vatrogasci i Crveni križ i Centar za socijalnu skrb, obilazimo sve cijelo vrijeme i ako se dogodi neki propust, gradska uprava u kontejnerima, na cesti, otvorena su vrata za sve i rješavamo na svakodnevnoj razini. Grad Glina nema budžet da osigura to.

Na kraju krajeva to je sve napravljeno u suradnji sa Županijom gdje su i definirani kriteriji. Mi smo samo tu karika koja sugerira, a na kraju krajeva odluku donose više instance'', objasnio je gradonačelnik Gline.

Opetovao je da će ''svima koji trebaju topli obrok, koji nemaju uvjete pripremiti ga, on biti osiguran'': ''Kad sam preuzeo dužnost prije tri mjeseca, situacija je bila kaotična. Ljudi koji imaju zelene naljepnice, koji žive u svojim kućama, primali su obroke. Moramo biti obzirni prema državnim sredstvima''.

''Ja sam obziran prema državnim sredstvima kao što očekujem da država bude obzirna i prema Glini i da zapravo skrenemo pažnju na bitne teme, a to je obnova, da ona krene što prije i da ovakve neke privremene ili kratkoročne mjere pretočimo u dugoročna rješenja za naše građane i da ti ljudi onda imaju uvjete za obroke i za život i za sve ostalo što je potrebno da osiguramo i život i razvoj u gradu Glini'', zaključio je gradonačelnik.

''Nas u Gradskoj upravi ima 25, mi smo na raspolaganju i za prehranu i za uklanjanje i za razvojne projekte i za kreiranje obnove i suradnju sa stožerima, dakle mi smo svakodnevno na terenu i ujutro i popodne i navečer i nastojimo biti na usluzi našim građanima.

Ako se i dogodi neki propust, neka nespretnost ili bilo što, to je ono što rješavamo na dnevnoj bazi i govorim da ne radimo senzacionalizam i svima onima koji misle da će nam to pomoći poručujem da nam to samo odmaže, neka nam pomognu na druge načine i da jednostavno ovaj naš grad osiguramo da krene obnova i da razvoj ovoga područja dignemo na razinu'', poručio je gradonačelnik Gline Ivan Janković.

