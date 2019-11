Mještani Vrgorca i okolice zabrinuti su zbog ilegalnih migranata koji prelaze granicu Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Viđaju ih, kažu, u poljima i dvorištima, a jednom mještaninu - ukraden je i uništen automobil. Dok ministar smiruje situaciju, oni pozivaju vojsku u pomoć.

Migranti koji se viđaju u Vrgorcu i okolici unijeli su zabrinutost među mještane. "Sada svaki put zaključavam auto i nosim ključeve sa sobom. Prije nikad nisam. Tu je pas, on je glavno osiguranje, čim se netko približi, on laje", kaže Matko Granić iz Banja.

Mještani poručuju - migranti čekaju noć i pokušavaju prijeći granicu.

"Polje dugačko, pa di su se oni prisvlačili i uzmu nešto povrća i tako. Ne bojimo se još. Kad se nešto desi e onda to je tako", kaže Mijo Jelavić iz Potprologa.

Prošlog vikenda migrant je ukrao Matin automobil, provozao se i potpuno ga uništio. Šteta je, kaže, oko 40 tisuća kuna.

"Najgore je što se čovjek osjeća nezaštićeno od svoje države. Nismo zaštićeni, gledamo druge, a nama je najgore", tvrdi Mate Vujčić iz Oraha.

"Mi uzgajamo jagode, plastenika ima, straj ga uć unutra, kradu veš sa žice", kaže Ante Vujčić iz Oraha. Mještani tvrde kako bez vojske ovdje nema spasa. Za ministra Božinovića - drame nema.

Migranti u Vrgorcu

"Hrvatska policija čvrsto čuva granicu od ilegalnih migranata. Naravno, organizacija je fleksibilna tako da ukoliko se bilo gdje pojavi nekakav izazov - ovo nije - pojedinačne slučajeve ne treba generalizirati i ne treba stvarati nikakav osjećaj da se nešto posebno događa", tvrdi resorni ministar Davor Božinović.

No, mještani mu poručuju: "Evo ja ga pozivam ovom prilikom kod nas u Orah jednu noć dvi noći pa će on vidit da je granica kao švicarski sir ne na krivicu naše policije koju moram pohvalit", kaže Mate.

Prema podacima MUP-a do 1. listopada zabilježeno je 14 467 pokušaja nezakonitih ulazaka u Hrvatsku te više od 750 kaznenih djela krijumčarenja. Uhvaćeno je kažu 810 počinitelja.

Pranić: "Nisam za vojsku na granici"

Gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić kaže kako su već prije 4 godine tražili kategorizaciju policijske postaje. Trenutno su treća kategorija, a traže drugu, kako bi dobili veća prava, odnosno veći broj policajaca.

Smatra kako imaju pravo na to s obzirom da imaju 28 kilometara granice, na 40 policajaca. Gradonačelnik ne zna koliko bi im trebalo policajaca, kaže kako to treba struka odlučiti, no tvrdi da je Vrgorac napravio sve kako bi se mještani osjećali sigurno.

"Situacija je ozbiljna, ali ne bi želio da se histerizira ili da se Vrgorac pretvori u grad slučaj. To je problem svih pograničnih gradova, ali to je problem politike EU prema migrantima, prije svega", kaže.

Tvrdi kako imaju korektne odnose s policijom, a nada se da će od MUP-a dobiti drugu kategoriju policijske postaje.

Smatra da bi temu s migrantima trebalo postaviti na razini EU. Nije za vojsku na granici, već smatra kako se treba povećati broj policajaca.

Napominje kako su imali materijalnih šteta na vozilima, da se mještani boje, ali ističe kako je to pitanje koje treba potencirati nadnacionalno.

"To je pitanje koje treba dogovoriti na razini EU", naglašava.

