Nakon tenka ispred Marakane, pa traktora na Maksimiru, atmosferu je opet podgrijao Beograd. U utorak navečer su pobjedu proslavili na oklopnom vozilu. Tenzije između navijača Crvene zvezde i Dinama dižu se i prije nego što su obje momčadi zaigrale u Ligi prvaka.

U Beogradu se slavila pobjeda Crvene zvezde. Na oklopnom vozilu igrači su se provozali gradom. Čime su se pohvalili i na službenim Facebook stranicama Crvene zvezde. Čije je oklopno vozilo i tko je odobrio vožnju gradom?

Ovako odgovara srbijanski ministar unutarnjih poslova, Nebojša Stefanović: ''Mislim da su htjeli od toga napraviti neku vrstu koreografije, ali to je obični kamion. Obični kamiončić. Na koji je stavljeno nešto da sliči na vojno.''

A tenzije su počele kada je ispred Marakane u utorak postavljen tenk T-55. ''CSK ima tenk ispred stadiona, Arsenal ima topove. Pa što?'', kaže Stefanović.

Uskoro je nakon tenka stigao i odgovor iz Zagreba. Ispred Maksimirskog stadiona osvanuo je traktor.

Na mjestu gdje je u utorak bio traktor, dan kasnije ga više nije bilo. Tražili smo službeni komentar iz Dinama međutim oni kažu kako nemaju s tim veze niti to žele komentirati. Građani, međutim, imaju što za reći.

''Nogomet je ipak igra, a ovo ... to treba biti postrani'', kaže Edi iz Zagreba.

''Moglo je sve bez toga, ali s obzirom na tu subkulturu bilo je za očekivati'', rekao je Davor iz Zagreba.

Da je moglo bez traktora, kaže i komentatorica Nove TV Ivana Petrović: ''Lokalni Srbi u Hrvatskoj to mogu shvatiti kao daljnju provokaciju i to klupko se može samo dalje i dalje rolati i to stvarno nema smisla.''

Jer na provokacije Crvene zvezde - ne bi se trebali osvrtati. ''Crvena zvezda je donijela prve vjesnike rata na stadionu Maksimir. Nekoliko tjedana prije prvih višestranačkih izbora napravili su pravi krš i lom pod vodstvom Arkana, naoružani noževima. Mislim da sam dovoljno rekla. Ja jednostavno mislim, da je sa Srbijom vrlo teško ući u bilo kakav dijalog pa i oko ovoga. Dokle god su na vlasti, a ujedno i strastveni navijači Crvene zvezde - protagonisti rata'', kaže Petrović.

UEFA, čini se, neće reagirati jer ne vide ništa sporno. A što ako Dinamo i Crvena zvezda u Ligi prvaka zaigraju međusobno.

''Volio bih da dobijemo Dinamo da bi se izmjerili na terenu tko je bolji'', rekao je Zvezdan Terzić, generalni direktor Crvene zvezde. Hoćemo li gledati taj scenarij, znat će se sutra kada je ždrijeb.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr