Svako malo izlaze neki detalji o načinu na koji je ili pisan lex Agrokor ili kako su Vladini dužnosnici razgovarali s Ivicom Todorićem. Sada je na red došao i Zdravko Marić.

Zdravko Marić je, podsjetimo, dio svog radnog vijeka proveo i u Agrokoru. A koje bi to posljedice moglo imati po njega i koristi li sve to Todorićevoj obrani koja želi dokazati da je politička žrtva.

Mislav Bago za Dnevnik Nove TV objašnjava koje posljedice za Zdravka Marića može imati Todorićev blog, budući da premijer Andrej Plenković poručuje kako on nije ništa znao.

"Blog, naime, ozbiljno diskreditira Zdravka Marića. Znamo na početku, kad je izbila cijela priča s lex Agrokorom, prvo je tvrdio da je bio na dva sastanka pa smo kasnije doznali da je bio na još nekoliko, sada, pak, doznajemo da su se ti sastanci održavali i nakon što je stupila nova uprava s gospodinom Ramljakom.

Zdravko Marić slovi kao osoba koja ništa ne bi radila na svoju ruku, sve radi po nalogu premijera Plenkovića.

Ako je ovo radio po nalogu premijera Planekovića, onda ćemo vidjeti kako i do kuda će to sve ići. Ako je to radio na svoju ruku, krajnje je nepromišljeno jer može znati koje bi bile političke posljedice po njega. Zbog njega se skoro Vlada raspala, podsjećam.

Najbizarnije mi u toj cijeloj priči zvuči tvrdnja Ivice Todorića da je Zdravko Marić cijelo vrijeme šutio jer je mislio da je bio ozvučen. To si jedino ne mogu zamisliti - Zdravka Marića koji je ozvučen, to je, otprilike, kao da ja sam sebe uvjeravam da imam bujnu kosu", kazao je Bago.

"Za brodogradnju nema rješenja"

Za građane je važno i ponašanje Vlade oko brodogradnje i hoće li u tu vreću bez dna porezni obveznici i dalje ubacivati svoj novac.

"Samo kratko - 31 milijarda je utrošena, a to je otprilike iznos kojim se mogla otvoriti 41 tisuća novih radnih mjesta. Novih tehnologija, nečega što nije ova vreća bez dna. Ovdje mi se čini da, zapravo, nema rješenja. Kako dan odmiče, sve se više možemo nadati i očekivati stečaj i likvidaciju.

Imate strateškog partnera koji neće dati 250 milijuna eura u gotovini, s druge strane, on želi da se prenamijeni dio sadašnjeg brodogradilišta u stambenu ili turističku zonu. Grad Pula to ne želi raditi. Prema tome, vrtimo se u krug i samo je pitanje kada će netko reći da je kraj i kada će se sva brodogradilišta zatvoriti, a o tome se trebalo raspravljati prošle godine.

Sada je već kasno, bojim se da za njih više nema vremena i ono što je najbizarnije u cijeloj toj priči - država bi opet dala novac. Evo danas je Vlada dala 79 milijuna kuna državnih jamstava za privatnu tvrtku, Đuru Đaković. Tamo država ima manje od 40 posto udjela i ministar Marić kaže: 'Ja sam sebe pitam kao poreznog obveznika gdje je tu kraj?'. A što da mi tek kažemo?", dodao je Bago za Dnevnik Nove TV.

