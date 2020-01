O unutarstranačkim izborima u HDZ-u, o smjeru u kojem ide HDZ, ali i što znači tvrda kohabitacija u Dnevniku Nove TV s Mislavom Bagom razgovarao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Gordan Jandroković, predsjednik Sabora u Dnevniku Nove TV razgovarao je s Mislavom Bagom. Prva tema bili su unutastranački izbori u HDZ-u.

Jandroković je kazao da će se oni dogoditi, u skladu sa statutarnim rokovima, odnosno ovog proljeća.

"Unutarstranački izbori su vrlo kompleksna priča i bira se sedam pozicija izravno. Bira se predsjednik stranke, zamjenik predsjednika, potpredsjednici stranke. Na nižim razinama županijski predsjednik, gradski predsjednik, općinski predsjednik i potpredsjednici tih tijela. Imamo i četiri razine tijela, kao što su temeljni ogranci, županijski, gradski i općinski odbori i na kraju sabor stranke. To sve traje tri mjeseca. Mi ćemo ih raspisati u idućih nekoliko tjedana i u ožujku ćemo imati izbore", rekao je Jandroković i dodao da je njegov favorit aktualni predsjednik.

"Andrej Plenković je moj kandidat. Mi surađujemo već tri i pol godine. On je čovjek koji može voditi i treba voditi HDZ iduće četiri godine. Mislim da je najbolji kandidat", kazao je Jandroković i dodao da Plenković treba voditi i Hrvatsku.

Dotakao se i ostalih kandidata. Rekao je da je najvažnije da se izbori provedu demokratski.

"Danas je nekoliko kandidata iskazalo svoje ambicije. Počeli su s kampanjom iako nisu raspisani izbori. Logično je da dođe do takvih kretanja. No važno je da izbori budu demokratski, važno je da se pokaže demokratska snaga HDZ-a, sve mora biti strogo institucionalizirano. A moj izbor je aktualni predsjednik", ponovio je Jandroković.

"Mnogo je difamacija išlo prema meni"

"Razočarat ćete one koji kažu da je Jandroković glasnik promjena u HDZ-u", pitao ga je Bago.

"Mnogo je difamacija išlo prema meni, još od početka moje karijere. Pokušavalo me se prikazati kao čovjeka koji nije lojalan. Sve će se vidjeti u idućim tjednima i u idućim mjesecima. Krenuo sam s tim čovjekom i ostat ću uz njega", rekao je Jandroković.

Pričao je i o kritikama da se stranka udaljila od svoje baze te da je otišla previše u centar.

"Članice i članovi reći će što misle i o predsjedniku Plenkoviću, a i ostalim kandidatima. Moje mišljenje je da su HDZ i Vlada ostavrili izvrsne rezultate u gospodarstvu i turizmu, financijskoj konsolidaciji, vanjskoj politici, sigurnosnoj politici. Da smo ostvarili rezultate koje moramo unaprijediti kada je u pitanju reforma pravosuđa, kada je u pitanju borba protiv korupcije, a ono što je najspornije u svim ovim raspravama, to su određena svjetonazorska pitanja. Tu se dogodila jedna situacija s Istanbulskom konvencijom koja je na neki način postala simbol otpora", rekao je i dodao da u sadržajnom smislu konvencija nebi trebala dijeliti članove jer "se nitko nije zalago za rodnu ideologiju".

"I oni koji su bili za i protiv Istanbulske konvencije ne slažu se s rodnom ideologijom. No konvencija je na neki način postala simbol otpora i u idućim tjednima mi ćemo morati te stvari rasčistiti. rekao sam da nema svjetonazorskog prijepora nego se radi o različitom tumačenju konvencije", rekao je.

Nove generacije birača

Razgovarali su i o predsjedničkim izborima. Shvatio je da su izgubili kad je vidio izlazne ankete.

Na opasku da HDZ nema koalicijski potencijal, rekao je da ga nemaju ni druge strane.

"Dolaze nove generacije. Njih zanima ekologija. Moramo modernije promišljati politiku", rekao je.

O najavljenoj tvrdoj kohabitaciji između Andreja Plenkovića i izabranog predsjednika Zorana Milanovića Jandroković kaže da će bit sukobljavanja.

"Radi se o dvije političke opcije. Bit će sukobljavanja. No postoje načini kako se prevladaju takve situacije. To su kompromisi. Mi ćemo se čvresto boriti za svoje stavove, ali dolazit će do sukoba. No mislim da će biti razboritosti", odgovorio je Jandroković, a komentirao je i izjavu Plenkovićevog ljubimca karla Resslera koji je rekao da nitko u HDZ-u nema bianco podršku.

"Karlo Ressler je mladi političar i žao mi je da je tako postupio", rekao je, ali nije htio otkriti je li resslerov istup bio nekorektan.

"Ne bih upotrijebio tu riječ. Svi imamo svoje planove, ali moramo voditi računa o kontekstu. Žao mi je što je tako postupio", kazao je Jandroković.

