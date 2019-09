Na Markovu trgu odlučit će se o sudbini suradnje HDZ-a i SDSS-a. Iako je bilo očekivanja da će Plenković već u srijedu ili četvtak okupiti onaj uži dio koalicije, njegovi najbliži suradnici kažu da premijer planira cijelu priču zaključiti do ponedjeljka.

Iako je bilo očekivanja da će Plenković već u srijedu ili četvtak okupiti onaj uži dio koalicije, njegovi najbliži suradnici kažu da premijer planira cijelu priču zaključiti do ponedjeljka. Želi ući u početak saborskog zasjedanja s čistom situacijom, da zna s kim može računati. No, to je samo jedan dio problema.

On će možda matematički riješiti koliko ima ruku u Saboru, no drugi, puno veći problem je ta mržnja koja se pojavljuje posljednjih mjeseci u Hrvatskoj prema pripadnicima nacionalnih manjina, a protiv koje će se morati boriti svi – i pripadnici svih političkih opcija, pripadnici srpske nacionalne manjine, a svaka zapaljiva izava otvara spiralu mržnje.

Najveća će odgovornost biti upravo na svima na političkoj sceni da zaustave tu mržnju i tog duha iz boce koji je pušten probaju vratiti. Nije važna samo deklarativna poruka, već i djela kada se tako nešto dogodi da se takvi postupci i osude.

Zasad bez velike oporbe

Premijer Plenković je zagovornik koalicije s manjinama, a postavlja se pitanje hoće li njegova politika prevagnuti u HDZ-u. Ona će prevagnuti sve dok on ima potporu unutar vladajuće koalicije, ali isto tako i dok je Hrvatska demokratska zajednica na vlasti. Poznato je da HDZ je tijekom svoje vlasti imala dva svoja lica u svakom pogledu, pa i u pitanju suradnje s nacionalnim manjinama.

No, zasad on nema veliku oporbu. Rekao bih da nema uopće neku jedinstvenu oporbu unutar HDZ-a. Bit će to eventualno individualni istupi pojedinaca koji žele njegovo mjesto. No, Andrej Plenković i dalje je predsjednik HDZ-a, do sljedećih izbora. On je najavio ponovnu utrku 2020. godine, tako da zasad može biti spokojan. No, klatno u politici, pogotovo HDZ-u, zna se vrlo brzo okrenuti. Tome nas uči bliža povijest.

Okružit će se strateškim partnerima

Andrej Plenković bit će u posljednjoj godini svog mandata okružen strateškim partnerima kao što je Ivan Vrdoljak i HNS te stranka Milana Bandića, to jest njegovi zastupnici. Oni su, zapravo, skupina individualaca koji su se okupili oko Milana Bandića i sigurno je da nitko od njih neće rušiti ovu koaliciju. On je ljeto napustio s 83 ruke na koje može računati.

Jedan zastupnik, u ovom slučaju HSLS za koji u HDZ-u smatraju da je zapravo u predizbornoj kampanji za svog predsjedničkog kandidata i traži svoje mjesto pod suncem na političkoj sceni, on si može dopustiti taj luksuz. Kad bi ga napustio HNS, tu bi već bio problem za Andreja Plenkovića. Zasad se čini da on im komotnu većinu i ovi individualni istupi i izlazi stranke koja zasad ima jednog zastupnika – ne bi trebali dovesti u pitanje vladajuću koaliciju.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr