Prvi put od izbijanja afere s kućom u kojoj živi HDZ-ov župan Ivo Žinić, oglasio se i vrh stranke. Od Žinića su zatražili pojašnjenja, koja pred kamerom Nove TV nije bio spreman dati.

Sisačko-moslavački župan suvlasnik je kuće u Marinbrodu nedaleko od one u kojoj stanuje. Iako je, kao dužnosnik, morao upisati promjene - nije to učinio.

"Sada i prije 25 godina nije isto, morate znati da sam ja negdje rođen, imam roditelje isto kao i moja supruga, da smo naslijedili određenu imovinu, prije godinu, možda čak i manje. Ako smatrate da je nešto nepravilno prijavite Povjerenstvu ili službama"

Županova kartica je na provjeri.

"U slučaju da se utvrdi nesklad između tih podataka, dužnosniku se šalje zaključak da se očituje. Nakon zaprimanja očitovanja, ako ima elemenata, Povjerenstvo donosi odluku o pokretanju postupka", kaže Martina Jurišić, članica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.



Šef HDZ-a već je od župana tražio pojašnjenja.

"Zatražili smo od svih nadležnih tijela informacije i stavove kako bismo u sljedećih nekoliko dana mogli zauzeti politički stav. Ima previše detalja za koje nismo do kraja sigurni", rekao je Andrej Plenković.

Pa ne žuri sa zaključkom i poručuje da će odluke donositi kad sve provjere do kraja. Ipak, vrh stranke je jasan.

"Ako su se stekli uvjeti da on ima useljivu kuću na raspolaganju on kao dužnosnik, ali i svaki drugi građanin ne bi trebao biti u takvom objektu", kaže Branko Bačić, glavni tajnik HDZ-a.

Oporba ga proziva, susjedi brane

Politički protivnici Žinića prozivaju.

"Da li će župan biti žrtveno janje ne znam, ali nemoralno je i pogrešno zadržati kuću koju vam je država dodijelila, dok u isto vrijeme imate četiri druge savršene nekretnine", poručuje sisačka gradonačelnica, SDP-ova Kristina Ikić Baniček.

"HDZ možda traži žrtvenog jarca za ovu situaciju u kojoj su se našli od propitivanja poslijeratne obnove do lošeg reagiranja", kaže Mostov Nikola Grmoja.

Stanarska prava prate i Žinićevi susjedi. Rijetki mu zamjeraju.

"Žinić vam je bio od '91 na prvoj liniji, ako da znate, pomagao je kome god je mogao", ističe Nada iz Gline.

"Čovjek mora navest nešto u imovinskoj kartici, šta'š navest, šta će živit na nasipu tu, na oblacima, po meni to je najmanje bitno", kaže Veljko.

Kuća na sličnoj lokaciji u Žinićevoj županiji, prema podacima Agencija za nekretnine, može se unajmiti za najviše 300-injak eura na mjesec. Iz APN - a poručuju kako od raskida ugovoraprije 12 godina, HDZ-ov župan nije ostavio nepodmirene dugove.

O slučaju raspravljao vrh stranke

O slučaju Žinić raspravljalo se na Predsjedništvu i sjednici Nacionalnog vijeća HDZ-a. Iz premijerovih izjava jasno je da vrh HDZ-a nema stav. Je li i koliko političku štetu župan Žinić napravio svojoj stranci, analizira Mislav Bago.

"Vrh HDZ-a nema javni stav, ali kad privatno s njima razgovarate oni su zgroženi i svjesni su političke štete koju im je napravio župan Žinić. On je nazočio sjednici preko Zooma, dao je svoje pojašnjenje i dalje tvrdi da je nevin. Ali, ako razgovarate s HDZ-ovcima, oni kažu da ne znaju koja je šteta veća – kad bi odmah odstupio ili da ga puste da odradi do kraja mandat. Jasno je da neće imati potporu HDZ-a za novi mandat za župana. Treba podsjetiti da je na unutarstranačkim izborima u Sisačko-moslavačkoj županiji on jedva pobjedio tako da već tamo unutar stranke ima ogroman broj neprijatelja", rekao je Mislav Bago dodajući kako je HDZ donio odluku da umjesto gradonačelnika Požege u Sabor ide Nikola Mažar koji bi trebao voditi obnovu Banovine. Tko će ga zamijeniti premijer Plenković nije otkrio, a Mažar će biti i kandidat za gradonačelnika Vukovara.

Kuća županovog sina je ruševina od rata, a nakon potresa dobila oznaku

Zanimljivu nekretninu ima i županov sin Dario Žinić, također član HDZ-a i dogradonačelnik Gline. Kuća je od Domovinskog rata u ruševnom stanju, a nakon potresa dobila je – crvenu naljepnicu i slovo 'R', koja jasno označava da je kuća za rušenje. Stanari okolnih kuća za 24sata rekli su da je objekt u gotovo istom stanju od 1995. do danas i da potres na njoj nije ostavio traga. Voditelj tima statičara na Banovini Josip Atalić pojasnio je kako je naljepnica stavljena preventivno, ali da inženjeri sigurno nisu stavili oznaku 'R' već da je to učinjeno naknadno.

