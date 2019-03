Iza saborskih zastupnika je gotovo 30 sati rasprave. Ne zna se kad će završiti, no jedno je sigurno - ovo je najduža rasprava u povijesti hrvatskog parlamentarizma. Maratonsko zasjedanje u Hrvatskom saboru prati reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

Protiv zakona oporba se bori s 911 amandmana, a 888 ih je Mostovih. Svaki amandman obrazlaže se 2 minute. Kada se tome još pribroji očitovanje o svakome amandmanu, rezultat je rekordno zasjedanje.

Može li oporba, ponajprije Most, srušiti zakon vladajućih komentirao je Mislav Bago.

''Sumnjam da će uspjeti, ali su već sada oborili taj rekord najduže parlamentarne rasprave u povijesti Hrvatskog sabora. Ovo je parlamentarno iscrpljivanje, neki će reći, ali to je legitimna borba koju oporba ima, kao što može postavljati pitanja o povjerenju Vladi. Mogu i na ovakav način amandmanima praktički odugovlačiti raspravu. Oporba, ponajprije Most, nada se kako će se to sve prebaciti do ponedjeljka. Tada je zadnji rok kada predsjednica raspisuje i izbore za Europski parlament i kada ovaj zakon o financiranju kampanja ne bi mogao stupiti na snagu.

No, sumnjam da će se to dogoditi. Ako ne kasno večeras ili u ranim jutarnjim satima, možda čak sutra prijepodne, hrvatski Sabor, točnije parlamentarna većina, izglasat će ovaj zakon. Moram priznati, nisam baš star, ali ne sjećam se da je ovako dugo trajala saborska sjednica. Negdje tamo 2000. godine za mandata Ivice Račana znale su trajati sjednice do 3 ili 4 sata ujutro, ali ovo je uistinu jedan rekord.

Isto tako se slično dogodilo prije točno godinu dana kada su zastupnici oporbe, tada potpomognuti SDP-ovci i Mostovci mijenjali poslovnik. Ta rasprava također se protegnula do ranih jutarnjih sati, no ovo je ipak nešto sasvim drugo. Kažem, legitimna politička borba. Ostaje samo pitanje hoće li birači to donirati, hoće li razumjeti. Naravno, kad je u pitanju novac i financiranje političkih stranaka, uvijek su građani osjetljivi.

Sjećamo se iz recentne hrvatske povijesti kako su se financirale kampanje i tu je velika odgovornost svih političkih opcija, ponajprije i HDZ-a, koji ima i sudski spor u slučaju Fimi media, da transparentno i na najbolji način prezentira svoje knjige. Kao što znate, u ovom trenutku, ako ćemo govoriti i s financijske strane, ovo povećanje financijskih sredstava najviše koristi HDZ-u.

Stranka ima nikad veći plus na svom računu. Prema tome, njima će najviše odgovarati ovih mogućih četiri milijuna koliko će se povećati financiranje europskih izbora. Premijer Plenković svjestan je da mu taj novac treba da, kako kaže, ljudima objasni koji su to benefiti Europske unije. S druge pak strane, oporba smatra kako je ovo klasična mogućnost lova u mutnome. Vidjet ćemo. Kažem, jedni rekordi su već pali. Ostaje samo pitanje hoćemo li u subotu ići na glasovanje ovdje. To se, moram priznati, gotovo nikada nije dogodilo, možda jednom ili dva puta od 1990. godine. No, zato je ovo hrvatski Sabor, zato su ovo vremena i zastupnici koji ruše rekorde'', kazao je Bago.

