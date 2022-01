Aktualno prijepodne u Saboru pratio je reporter Nove TV Mislav Bago. Dok je premijer u Saboru podnosio godišnje izvješće o radu Europskog vijeća, Bago je razgovarao sa zastupnikom HDZ-a Damirom Habijanom.

Reporter Nove TV Mislav Bago, koji je pratio aktualno prijepodne u Saboru, za Vijesti u 17 je rekao mogu li građani biti zadovoljni premijerovim odgovorima.

"Na ona pitanja koja se tiču energetike i poskupljenja struje, malo je vjerojatno da građani mogu biti zadovoljni - nismo dobili ni jedan konkretan ili jasan plan: hoće li se smanjivati PDV ili trošarine...premijer je stavio na stol staru priču, a to je da ćemo zamrzvatai cijene goriva ako one nastave rasti", kazao je Bago, koji je o početku parlamentarne godine razgovarao sa zastupnikom HDZ-a Damirom Habijanom.

U srijedu ujutro u Saboru je bilo light, odnosno kamilica aktualno prijepodne, kazao je Habijan, složivši se s premijerom koji je ranije kazao kako mu je u Saboru bio dosadan aktualac.

"Ne bih rekao da se dolasci premijera i ministara četiri puta godišnje u Sabor ne trebaju provoditi, nego da je pitanje maštovitosti oporbe, i njihovih ideja", rekao je Habijan. Na Baginu primjedbu kako premijer nije odgovarao na pitanja svih oporbenih zastupnika, već ih je birao a la carte, Habijan je ustvrdio da su neki oporbeni zastupnici umjesto pitanja imali lamentiranja.

Početak godine obilježit će rasprava o povjerenju ministru Horvatu. Zastupnik Habijan je ponovio riječi Branka Bačića prema kojima u ovom trenutku ministar Horvat ima povjerenje zastupnika HDZ-a.

"To je još jedan legitimni pokušaj oporbe, kao što je to bio slučaj kod ministra Marića u dva navrata ili slučaj s ministrom Ćorićem - da pokaže neku svoju ideju, neku konstruktivnost, ali ja se bojim da te to ponovno jalov pokušaj", kazao je Habijan.

Na Baginu konstataciju kako dvije godine od potresa radovi na obnovi nisu počeli, pa kako u tom kontekstu braniti ministrov rad, gost Vijesti je odgovorio kako je i premijer rekao da obnova Zagreba nije jednostavna.

"Mislim da bi trebala bolja komunikacija s građanima da im se pojasni složenost oko imovinsko-pravnih odnosa. To samo pokazuje nedostatak nekih drugih zakona koji koče obnovu", rekao je.

UŽIVO Benčić oštro o izjavama vladajućih: "Građanima koji su se većinu svog života osjećali pos*ano, poručuje da su si sami krivi"

Predsjedništvo HDZ-a: "Teško je vjerovati da će premijer tu temu uopće otvarati sa svojim stranačkim vodstvom''

"Ne možemo se složiti da se ništa ne radi, situacija je drukčija u drugim županijama i u Zagrebu", bio je ustrajan Habijan. Poplavu u Gunji nije htio uspoređivati s potresom, pogotovo u Zagrebu.

"Želimo li da ova obnova prođe kako treba, u skladu sa pozitivnim propisima, to iziskuje neko vrijeme, uvažavajući sve građane koji se nažalost, u ovom trenutku nalaze izvan svojih domova", poručio je Habijan.

