Trakavicu koja između predsjednika i premijera traje već mjeseca analizirao je Mislav Bago.

Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković tvrdoglavo brane svoje stavove, a čini se da nisu spremni niti razgovarati. Njihov odnos analizirao je Mislav Bago.

''Predsjednik i premijer imaju takav čvrsti stav. Predsjednik oko kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, premijer oko veleposlanika. Oni su se ukopali u rovove, njihova vojska je ukopana. Naravno da je tu krenulo prekomjerno granatiranje. Ja zapravo mislim da oni uživaju u tome. Jer da ne uživaju oni bi stali. Vidite predsjednika, kaže: 'Sutra ćemo malo o ovome pričati'. Premijer Plenković, koji se nije snalazio, na kraju je počeo s doskočicama.

Prošli smo životinjski svijet, sad meso se bacili na političare starog kova. Mislim da trebamo stati. Ako je to njima simpatično, neka se zapitaju na trenutak je li građanima simpatično. Ego i taštine neka stave strane. Oni su predsjednik i premijer.

Andrej Plenković: "Hrvatska policija nije ni Plenkovićeva ni Pupovčeva, kao što ni vojska nije Milanovićeva"

Uistinu ne mogu zamisliti poruku predsjednika Vlade koji je rekao: 'Mi do daljnjega nećemo obilježavati zajednički obljetnice',. To znači da ćemo četiri godine gledati predsjednika i premijera koji preko nas razgovaraju. Oni nisu za to izabrani, oni su izabrani da rade neke stvari. Mislim da je ovo već postalo i zamorno'', smatra Bago.

Milanović ponovno udario po Plenkoviću: ''Gdje da sjednemo, u krilo? On bi samo sjedio. Nema sjedenja, nismo anemični''

Slaže se s tvrdnjom da je riječ o dosad nezabilježenoj retorici vodećih ljudi.

''Može biti opasno da obični ljudi vide da predsjednik i premijer ovako razgovaraju, nekada gotovo uličarski. Reći će netko: 'Pa mogu i ja sa svojim susjedom onda tak razgovarati'. Možda predsjednik i premijer to ne vide, ali imamo jednu retoriku koja dosad nije bila zabilježena.

Imali smo svađe Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića, Stjepana Mesića i Ive Sanadera, ali ovaj nivo je nezabilježen i ne znam kako će se zaustaviti. A bolje je i po jednog i drugog i zemlju da se zaustavi. Imamo puno više problema od toga da svaki dan i svaku večer gledamo reality predsjednika i premijera'', zaključio je Mislav Bago.

