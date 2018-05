Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić podnijela je u ponedjeljak ostavku zbog afere "Hotmail". Njezin odlazak iz Vlade komentirao je reporter Nove TV Mislav Bago.

U ovoj aferi Martina Dalić bila je brana premijeru? Nije li on sada na brisanom prostoru?

Apsolutno, vidjeli ste i način na koji se ona obraća i zahvaljuje i njemu osobno, ona zna da je zahvaljujući Andreju Plenkoviću bila drugi čovjek Vlade, bez da je, da tako kažemo, izvorni HDZ-ovac Andrej Plenković je njoj bezrezervno vjerovao. U cijeloj ovoj priči s Agrokorom ona je bila brana, prvo je pao Ramljak, sad je pala ona, ostaje pitanje koliko još ima mailova, koliko su ubitačni i hoće li naštetiti samom Andreju Plenkoviću. Dugo godina ga pratim, on je izuzetno oprezna političar, neki bi rekli "control freak" i on je vjerovao Martini Dalić, prepustio joj cijelu priču. Vidite i danas da on relativizira sve, govori možda je falilo malo transparentnosti.

Kao da premijer i danas opravdava odabir njezinih suradnika, takozvane skupine Borg. Nije li to opasno Mislave?

Apsolutno, zato što je on i pravnik i on bi trebao znati da iz ovih mailova koje smo vidjeli, koji nisu negirani ima elemenata, kažu upućeni pravnici, i kaznene odgovornosti. Prema tome on je vrlo oprezno trebao pristupiti. Čini se da je taj pritisak na njega bio ogroman jer on je još prekjučer relativizirao sve. Jučer je već potegnuo ručnu. To je očito njegov stil. Ona je očito došla tamo njemu i dala je ostavku. Mi znamo da on nije ni Antu Ramljaka smijenio nego mu se on zahvalio.

Nije li ona sada svojim odlaskom olakšala ili otežala njegovu poziciju?

Možda kratkoročno. Tako su u Banskim dvorima mislili kad ode Ante Ramljak zaboravit ćemo na Twxo Menagment, na ugovore, a kao što vidite sad je eksplodiralo. Prema tome možda ćemu to olakšati kod koalicijskih partnera koji su vršili pritisak da je taj proces kontaminiran zahvaljujući potpredsjednici Vlade. Neće mu većina bit dovedena u pitanje, ali svakako je pitanje političke štete koja je nanesena i HDZ-u i Andreju Plenkoviću i percepciji. Sama predsjednica je jasno rekla, politika je percepcija.

Zašto su toliko bili ustrajni u Banskim dvorima u neotkrivanju autora lex Agrokora?

Ova objašnjena su malo smiješna. Da je takva bila brzina, da smo trebali uzeti najbolje koji su mogli nešto raditi. Da su samo formirali radnu skupinu, pa bi barem već znali tko je radio zakon. Cijeli problem sad je vidljiv jer isti ljudi koji su radili na lex Agrokoru kasnije su bili angažirani od tog Agrokora kao podizvođači ili odvjetnička društva. I sad uskoro ćemo vidjeti koji su to iznosi koji su zarađivani u zadnjih 14 mjeseci. Desetke milijuna kuna su neki zaradili zahvaljujući zakonu kojeg su oni isti pisali od veljače prošle godine.

Ono što je sada najvažnije, što će biti s nagodbom?

Ja mislim da ona neće bit dovedena u pitanje. U konačnici, ruske banke i ostali financijski vjerovnici imaju u ovome trenutku dovoljnu većinu da mogu izglasati nagodbu. Naravno da je u interesu povjereniku da što više ljudi bude u toj nagodbi. Neki draft bi trebao biti gotov sljedećeg tjedna, onda ide velika sjednica gdje će moći biti pozvani svig pet tisuća vjerovnika kojima Agorkor nešto duguje. Svatko ima svoj drugi glas, ali mislim da ona neće biti dovedena u pitanje jer je i ovima koji su najviše dali, a to su Rusi interes da uđu unutra i što brže vrate taj novac prodajući Agrokor za par godina ili prodajući dijelove Agrokora.

Sutra premijer ima sastanak s partnerima. Je li ovim potezom umirio svoje partnere?

Apsolutno ih je umirio. Oni će čuti samo ono što sve manje više zna potpredsjednica Vlade i premijer Plenković. Pitanje je hoće li Martina Dalić biti sutra na tom sastanku. Trebala bi, njezinim podnošenjem ostavke ne znači da ona može tek tako nestati. Ona mora odraditi još neke tehničke poslove dok premijer ne imenuje novog ministra ili ministricu gospodarstva.

Kako bi se oproštajni govor Martine Dalić mogao protumačiti?



Malo žrtva, malo cinizma. Kad u jednom trenutku kaže da mogu zapaliti svijeću svi oni koji nisu bili dovedeni u situaciju da rješavaju ovo lex Agrokorom.

Oni su bili plaćeni da rješavaju ovaj problem.



Ona samo pokušava na bazi žrtve objasniti ljudima da je dovedena, da nije to htjela, da je radila u najboljoj namjeri… Samo, nažalost, to su radili na netransparentan način, a znamo što to u politici znači. Rekao bih da je Martina Dalić u duši tehnokrat, iz privatnog je sektora, a tamo se uistinu tako donose odluke, preko noći. A u državi je to ipak malo sporije. Treba neka sustavnost. Istina, tada se sve urušavalo, ali morala je kao potpredsjednica Vlade znati da ne može tako tehnomenadžerski donositi odluke, nego ipak mora poštovati proceduru i nekakve propise ove zemlje.



Hoće li sad desno krilo u stranci biti zadovoljno? Martinu Dalić nisu nikada voljeli.



Kada je bila ratifikacija Istanbulske konvencije vidjeli smo neposluh kojeg je premijer Plenković doživio, 14 zastupnika bilo je protiv ratifikacije. Uvjeren sam da oni čekaju prvu priliku da dodatno, ako treba, maknu čelnika HDZ-a. Budimo iskreni, Andrej Plenković u ove dvije godine vođenja HDZ-a ima naslijeđeni HDZ od Tomislava Karamarka. Tu nema ljudi koji su na terenu pobijedili, a da su njegovi ljudi. Njegov prvi krug suradnika su osobe koje su dobivale po par stotina glasova, a ovi njegovi protivnici su, kad se zbroji, dobili desetke tisuća preferencijalnih glasova.



Tko će profitirati u ovoj situaciji?



Dosad se na primjeru Agrokora pokazalo da niti je HDZ izgubio, ali ni SDP nije profitirao. Bojim se da će na ovoj priči s Agrokorom možda najviše profitirati Živi zid, antisistemska stranka. Oni uvijek mogu reći da nisu bili na vlasti i nemaju s tim veze. Most se teško može oprati jer su pisali zakon. HNS, koji je bio protiv zakona, sada ga podupire kao i provedbu nagodbe. Mislim da u ovoj velikoj klimi nepovjerenja prema politici i političkom sustavu samo Živi zid profitirati u tom smislu.



Može li se nagađati tko bi je mogao zamijeniti?



Za to mjesto uvijek ima onih koji misle da mogu biti dobri ministri. Ali s obzirom na sve probleme koji postoje u Ministarstvu gospodarstva, mislim da će oni ozbiljniji teško sada na pola mandata prihvatiti tako nešto. Početkom godine spominjala se velika rekonstrukcija premijerova kabineta, da bi ministar Ćorić sa zaštite okoliša preuzeo gospodarstvo. Neki kažu da i ministar državne imovine Goran Marić ima ambicije biti potpredsjednik Vlade. On je to htio biti kada je Martina Dalić to postala. No, to je slatka briga Andreja Plenkovića, on mora naći osobu koja treba voditi gospodarstvo, završiti Agrokor, brodogradnja, Petrokemija… puno posla.